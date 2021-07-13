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بالفيديو: سيناريو حرائق المستشفيات يعود الى الواجهة
2021-07-13 | 16:16
292 مشاهدة
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الة الموت تخطف ارواح العراقيين في حرائق المستشفيات.
الموت حرقا نصيب من يلجأ الى المستشفيات من هول كورونا.
الفساد يقف بخبث وراء حوادث الحرائق بالمؤسسات الصحية.
الحكومات المتعاقبة عجزت عن الارتقاء بالبنى التحتية.
الشعب في حكم المجهول ببلد السراق فيه تجول.
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#حرائق_المستشفيات
#فساد
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