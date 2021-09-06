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بالفيديو: هكذا توزعت اصابات كورونا الجديدة على المحافظات العراقية
2021-09-06 | 16:50
111 مشاهدة
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في الموقف الوبائي، سجلت وزارة الصحة والبيئة خمسة آلاف وستمئة وخمسين اصابة جديدة بفايروس كورونا في البلاد، سبعمئة وحالتان منها في بغداد الكرخ، وثلاثمئة واصابتان في الرصافة، وثلاثون اصابة في مدينة الطب، والف وستمئة وثمان عشرة في اقليم كردستان. واعلنت الوزارة تسجيل سبعة الاف واربعمئة وثمانين حالة شفاء، واثنتين وستين حالة وفاة.
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