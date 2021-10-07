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بالفيديو: ما هي الاجراءات الصحية المتخذة يوم الإقتراع؟
2021-10-07 | 05:59
928 مشاهدة
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الحد من تفشي فيروس كورونا عبر اتخاذ خطوات إلزامية:
- ارتداء الكمامة وتوفيرها مجاناً مع المعقمات في جميع مراكز الإقتراع.
- منع الاكتظاظ داخل مراكز الإقتراع وخارجها والحفاظ على التباعد الصحي.
- فحص جميع المقترعين.
- جهوزية فرق صحية في جميع أنحاء العراق تتولى الإشراف على تنفيذ تعليمات الوقاية من الفيروس.
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