بالفيديو.. الصحة تعلن الموقف الوبائي والتلقيحي لهذا اليوم

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها سجلت "828 إصابة جديدة، مقابل تماثل 1330 حالة للشفاء، وتسجيل 33 حالة وفاة بالفيروس".وبينت، أن " 122419 شخصاً تلقوا لقاح كورونا في يوم واحد".