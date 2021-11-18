موقف وبائي منخفض الإصابات في عموم البلاد

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن كوادرها سجلت "789 إصابة جديدة، و 1347 حالة شفاء، مع تسجيل 27 حالة وفاة بالفيروس".



وأشارت إلى "تلقي 122239 شخصاً للقاح كورونا خلال يوم واحد".