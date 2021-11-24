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بالفيديو: إحصائيات كورونا والموقف الوبائي في عموم البلاد
2021-11-24 | 10:13
757 مشاهدة
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في الموقف الوبائي..سجلت وزارة الصحة والبيئة سبعمائة وستة وسبعون اصابة جديدة بفايروس كورونا في البلاد، خمسة وأربعون اصابة في بغداد الكرخ، سبعة وعشرون اصابة في الرصافة، ولا اصابات في مدينة الطب، وثلاثمائة واثنان وسبعون اصابة في اقليم كردستان، واعلنت الوزارة تسجيل ألف وثلاثمائة وسبعة وثلاثون حالة شفاء، وثلاثة عشر حالة وفاة.
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