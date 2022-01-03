الصدر يحدد 12 شرطا لاعتبار مهام التحالف الدولي القتالية منتهية فعليا

تحديد المقرات وإخلاء القواعد العسكرية وتسليمها إلى الجيتحديد أعداد الأفراد المتواجدين في العراق وبحسب الحاجة لكل اختصاص.تحركات الأفراد الباقية من الداخل وإلى الخارج وفق القوانين العراقية .تولى الحكومة حصرا الدعم اللوجستي والأمني ولا يحق لأي جهة خارجية التدخل بذلك.احترام الأجواء العراقية وعدم استخدامها إلا بعد موافقة الحكومة وإلا يعتبر خرقا.العراق دولة ذات سيادة كاملة وكل اتفاق يخرج عن ذلك فهو ملغي.أن هذه الخطوة تعتبر مقدمة لإنهاء كافة التواجد الأجنبي بما فيها المستشارين وغيرهم مستقبلا.يمنع أي تواجد عسكري أمني داخل السفارة الأمريكية وتتعهد القوات العراقية الرسمية القيام بذلك.التمثيل الدبلوماسي المتبادل بين الدولتين يجب أن يكون متوازنا وحسب القواعد المعمول بها دوليا.على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ ذلك ليعتبر إنهاء فعليا للاحتلال.