وصفة اليوم .. كباب هندي

مقادير كباب هندي500 غرام من اللحم المفروم.نصف كوب من البصل المفروم.نصف كوب من الكزبرة المفرومة.ملعقة كبيرة من الزبادي.ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون.ملعقتان صغيرتان من الزنجبيل المفروم.نصف ملعقة صغيرة من الملح.ملعقة صغيرة من 7 بهارات.ملعقتان صغيرتان من الفلفل الأخضر المفروم.بصلة مقطعة لحلقات رفيعة.ملعقة كبيرة من الزيت.طريقة التحضيرخلط المكوناتضعي جميع مكونات الكباب ما عدا الزيت وحلقات البصل في وعاء خلط كبير.تتبيل اللحماخلطي المكونات جيداً حتى تمتزج جيداً، ثم غطي المزيج واتركيه في الثلاجة مدة ساعتين أو حتى يتماسك المزيج.طريقة تطبيق الكبابرصّي الكباب في أسياخ خشبيّة ثمّ اسحبي الأسياخ للحصول على شكل مستطيل.خبز الكبابضعي القليل من الزيت على شواية الفحم، ثم أضيفي الكباب، ثم دعيه حتى يُشوى، وقلبيه على جانبيه حتى ينضج.تقديم الكباب الهنديضعي البصل الحلقات في طبق التقديم، ثم ضعي الكباب الهندي فوقه، ثم قدميه على الفور بجانب سلطة الزبادي والبطاطس المقلية.