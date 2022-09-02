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وصفة اليوم.. شاورما اللحم

للنساء فقط

2022-09-02 | 04:59
Alsumaria Tv
وصفة اليوم.. شاورما اللحم
204 مشاهدة

يعتبر طبق الشاورما من الأطباق التي يعشقها الكثيرين من الكبار والاطفال ويمكن تناولها مع الأرز البسمتي أو سندويشات حسب الرغبة، تعرفي على طريقة عمل شاورما اللحم خطوة بخطوة.

 
مقادير شاورما اللحم

300 غرام من اللحم البقري مقطعة لشرائح طولية.
ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.
بصلة مقشرة ومقطعة لشرائح.
حبة من البندورة المقطعة لشرائح.
ملعقتان كبيرتان من البقدونس المفروم.
مقادير التتبيلة
نصف كوب من الزبادي.
3ملاعق كبيرة من الخل.
فصان من الثوم المفروم.
ملعقة صغيرة من الصوص الحار.
ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض.
نصف ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.
نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل.
رشة من القرفة.
ملح (حسب الرغبة).
طريقة التحضير
تتبيل شرائح اللحم
امزجي مقادير التتبيلة معاً في وعاء ثم ضعي شرائح اللحم مع الحرص أن تغمرها االصلصة تماماً، ثم غطي الوعاء واتركيه في الثلاجة مدة 8 ساعات.

طهي الشاورما
سخني الزيت النباتي في مقلاة غير لاصقة، وانقلي فيها شرائح اللحمة مدة 5 دقائق مع التقليب حتى تنضج.

إضافة البندورة
ضعي البندورة المقطعة والبقدونس مع الشاورما وقلبي الخليط مدة دقيقتين، ثم ارفعيها عن النار.

تقديم شاورما اللحم
اسكبي الشاروما في طبق التقديم ثم قدميها على الفور مع الخبز وسلطة الطحينية.

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