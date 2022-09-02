وصفة اليوم.. شاورما اللحم

مقادير شاورما اللحم



300 غرام من اللحم البقري مقطعة لشرائح طولية.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

بصلة مقشرة ومقطعة لشرائح.

حبة من البندورة المقطعة لشرائح.

ملعقتان كبيرتان من البقدونس المفروم.

مقادير التتبيلة

نصف كوب من الزبادي.3ملاعق كبيرة من الخل.فصان من الثوم المفروم.ملعقة صغيرة من الصوص الحار.ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض.نصف ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل.رشة من القرفة.ملح (حسب الرغبة).

طريقة التحضير

تتبيل شرائح اللحم

امزجي مقادير التتبيلة معاً في وعاء ثم ضعي شرائح اللحم مع الحرص أن تغمرها االصلصة تماماً، ثم غطي الوعاء واتركيه في الثلاجة مدة 8 ساعات.طهي الشاورماسخني الزيت النباتي في مقلاة غير لاصقة، وانقلي فيها شرائح اللحمة مدة 5 دقائق مع التقليب حتى تنضج.إضافة البندورةضعي البندورة المقطعة والبقدونس مع الشاورما وقلبي الخليط مدة دقيقتين، ثم ارفعيها عن النار.تقديم شاورما اللحماسكبي الشاروما في طبق التقديم ثم قدميها على الفور مع الخبز وسلطة الطحينية.