وصفة اليوم.. تارت الكاسترد بالفواكه

للحشوة:- بودرة الكاسترد الجاهزة: علبة- الفانيليا: ملعقة صغيرة- حليب: كوب- دقيق: كوب- الزبدة: نصف كوب- ملح: نصف ملعقة صغيرة- سكر البودرة: 3 ملاعق كبيرة- صفار البيض: 1 حبة- ماء بارد: ملعقة كبيرة- الفواكه: حسب الرغبة (للتزيين)طريقة التحضير- حضري قالب سهل الفتح، وادهنيه بالقليل من الزبدة ورشيه بالدقيق.- حضري العجان وضعي السكر، والدقيق، والملح، واضربي المكونات.- قطعي الزبدة وضعيها في العجان تدريجياً، ثم اخلطي المكونات جيداً للحصول على عجينة خشنة ثم أضيفي الفانيليا، والماء البارد، وصفار البيضة، واعجنيهم جيداً حتى تحصلي على عجينة متماسكة.- على سطح أملس ومرشوش بالدقيق، كوري العجينة على بعضها، ثم افرديها بالتساوي داخل القالب مع الضغط عليها عند الأطراف حتى تأخذ شكل قالب التارت.- أدخلي القالب إلى الثلاجة لمدة ساعة حتى تبرد العجينة، ثم أخرجيه، وأحضري شوكة واصنعي بعض الثقوب في العجينة حتى لا ترتفع أثناء الخبز.- أدخلي قالب التارت إلى الفرن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 20 دقيقة حتى يصبح ذهبي اللون، وأخرجي التارت منه وأدخليه الثلاجة حتى يبرد.- لتحضير الحشوة: في وعاء ضعي كوب من الحليب على 4 ملاعق كاسترد، وأضيفي الفانيليا، واخلطي جيداً وضعيه على نار هادئة حتى تحصلي على قوام كريمي.- احشي قالب التارت بحشوة الكاسترد وزينيه بالفواكة.