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وصفة اليوم.. تارت الكاسترد بالفواكه

للنساء فقط

2022-11-04 | 07:01
وصفة اليوم.. تارت الكاسترد بالفواكه
174 مشاهدة

تارت الكاسترد بالفواكه ... يعدّ حلى التارت من الحلويات الغربية الواسعة الانتشار والتي يمكنكِ تحضيرها بعدة طرق وحشوات شهية ولذيذة، إليك طريقة عمل حشوة الكاسترد بالفواكة الطيبة واللذيذة

للحشوة:
- بودرة الكاسترد الجاهزة: علبة
- الفانيليا: ملعقة صغيرة
- حليب: كوب
- دقيق: كوب
- الزبدة: نصف كوب
- ملح: نصف ملعقة صغيرة
- سكر البودرة: 3 ملاعق كبيرة
- صفار البيض: 1 حبة
- ماء بارد: ملعقة كبيرة
- الفواكه: حسب الرغبة (للتزيين)

طريقة التحضير
- حضري قالب سهل الفتح، وادهنيه بالقليل من الزبدة ورشيه بالدقيق.
- حضري العجان وضعي السكر، والدقيق، والملح، واضربي المكونات.

- قطعي الزبدة وضعيها في العجان تدريجياً، ثم اخلطي المكونات جيداً للحصول على عجينة خشنة ثم أضيفي الفانيليا، والماء البارد، وصفار البيضة، واعجنيهم جيداً حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

- على سطح أملس ومرشوش بالدقيق، كوري العجينة على بعضها، ثم افرديها بالتساوي داخل القالب مع الضغط عليها عند الأطراف حتى تأخذ شكل قالب التارت.
- أدخلي القالب إلى الثلاجة لمدة ساعة حتى تبرد العجينة، ثم أخرجيه، وأحضري شوكة واصنعي بعض الثقوب في العجينة حتى لا ترتفع أثناء الخبز.

- أدخلي قالب التارت إلى الفرن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 20 دقيقة حتى يصبح ذهبي اللون، وأخرجي التارت منه وأدخليه الثلاجة حتى يبرد.


- لتحضير الحشوة: في وعاء ضعي كوب من الحليب على 4 ملاعق كاسترد، وأضيفي الفانيليا، واخلطي جيداً وضعيه على نار هادئة حتى تحصلي على قوام كريمي.

- احشي قالب التارت بحشوة الكاسترد وزينيه بالفواكة.
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