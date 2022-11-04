وصفة اليوم.. تارت الكاسترد بالفواكه

للحشوة:
- بودرة الكاسترد الجاهزة: علبة
- الفانيليا: ملعقة صغيرة
- حليب: كوب
- دقيق: كوب
- الزبدة: نصف كوب
- ملح: نصف ملعقة صغيرة
- سكر البودرة: 3 ملاعق كبيرة
- صفار البيض: 1 حبة
- ماء بارد: ملعقة كبيرة
- الفواكه: حسب الرغبة (للتزيين)
طريقة التحضير
- حضري قالب سهل الفتح، وادهنيه بالقليل من الزبدة ورشيه بالدقيق.
- حضري العجان وضعي السكر، والدقيق، والملح، واضربي المكونات.
- قطعي الزبدة وضعيها في العجان تدريجياً، ثم اخلطي المكونات جيداً للحصول على عجينة خشنة ثم أضيفي الفانيليا، والماء البارد، وصفار البيضة، واعجنيهم جيداً حتى تحصلي على عجينة متماسكة.
- على سطح أملس ومرشوش بالدقيق، كوري العجينة على بعضها، ثم افرديها بالتساوي داخل القالب مع الضغط عليها عند الأطراف حتى تأخذ شكل قالب التارت.
- أدخلي القالب إلى الثلاجة لمدة ساعة حتى تبرد العجينة، ثم أخرجيه، وأحضري شوكة واصنعي بعض الثقوب في العجينة حتى لا ترتفع أثناء الخبز.
- أدخلي قالب التارت إلى الفرن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 20 دقيقة حتى يصبح ذهبي اللون، وأخرجي التارت منه وأدخليه الثلاجة حتى يبرد.
- لتحضير الحشوة: في وعاء ضعي كوب من الحليب على 4 ملاعق كاسترد، وأضيفي الفانيليا، واخلطي جيداً وضعيه على نار هادئة حتى تحصلي على قوام كريمي.
- احشي قالب التارت بحشوة الكاسترد وزينيه بالفواكة.