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وصفة اليوم.. شوربة البروكلي

للنساء فقط

2022-11-22 | 06:21
وصفة اليوم.. شوربة البروكلي
324 مشاهدة

البروكلي من الخضروات المفيدة جداً لصحة القلب والشرايين، ومحاربة الخلايا السرطانية، نظراً لاحتوائه على الكثير من مضادات الأكسدة، والفيتامينات، والمعادن المهمة، وهو أيضاً طعام جيد لمتبعي الحمية، والباحثين عن وجبة صحية منخفضة السعرات الحرارية.. إليك المكونات وطريقة التحضير.

المقادير والمكونات:
- كوب من كريمة الطبخ.
- كوبان من الزبدة.
- كوب من الحليب.
- بصلة مفرومة.
- رأس بروكلي طازج مفروم.
- 500 غرام من مرقة الدجاج.
- ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.
- ملعقة كبيرة نشا.

طريقة التحضير:
- تذاب الزبدة في قدر على نار متوسطة الحرارة.
- نقوم بقلي البصل في الزبدة؛ حتى يصبح بني اللون، ثم نضيف الثوم المهروس.
- نضيف البروكلي، ومرق الدجاج، ويطهى المزيج لمدة 10 دقائق تقريباً.
- نخلط المزيج باستخدام الخلاط الكهربائي.
- نضعه على النار مرة أخرى، ونضيف كريمة الطبخ.
- نذيب النشا في الحليب، ونضيف الشوربة تدريجياً مع الاستمرار في التحريك.
- نضيف الملح، حسب الرغبة.
- تسكب الشوربة في صحون التقديم، وتقدم ساخنة مع الخبز المحمص.
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