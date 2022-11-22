وصفة اليوم.. شوربة البروكلي

المقادير والمكونات:- كوب من كريمة الطبخ.- كوبان من الزبدة.- كوب من الحليب.- بصلة مفرومة.- رأس بروكلي طازج مفروم.- 500 غرام من مرقة الدجاج.- ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.- ملعقة كبيرة نشا.طريقة التحضير:- تذاب الزبدة في قدر على نار متوسطة الحرارة.- نقوم بقلي البصل في الزبدة؛ حتى يصبح بني اللون، ثم نضيف الثوم المهروس.- نضيف البروكلي، ومرق الدجاج، ويطهى المزيج لمدة 10 دقائق تقريباً.- نخلط المزيج باستخدام الخلاط الكهربائي.- نضعه على النار مرة أخرى، ونضيف كريمة الطبخ.- نذيب النشا في الحليب، ونضيف الشوربة تدريجياً مع الاستمرار في التحريك.- نضيف الملح، حسب الرغبة.- تسكب الشوربة في صحون التقديم، وتقدم ساخنة مع الخبز المحمص.