وصفة اليوم.. محشي الكوسا والباذنجان

المكونات
- الباذنجان: نصف كيلو
- الكوسا: نصف كيلو
- الأرز: 2 كوب (مغسول ومصفى)
- البصل: 1 حبة (مفروم)
- بقدونس: نصف كوب (مفروم)
- طماطم: 2 حبة (مقطعة)
- الثوم: 3 فصوص
- لحم مفروم: ربع كيلو
- زيت الزيتون: نصف كوب
- مرق دجاج: مكعب
- نعناع ناشف: ملعقة صغيرة
- ملح: حسب الرغبة
- فلفل أسود: حسب الرغبة
- البطاطس: 2 حبة (مقطعة شرائح)
- ماء ساخن: حسب الحاجة
طريقة التحضير
- احفري الكوسا والباذنجان أزيلي اللب من الداخل، ثم اغسلي الخضار جيداً وصفيها.
- حضري وعاء، واخلطي اللحم المفروم، والطماطم، والبصل، والبقدونس، والأرز المغسول.
- أضيفي الملح، والفلفل الأسود حسب الرغبة، والثوم، والنعناع الجاف، وزيت الزيتون، وقلبي المكونات جيداً حتى تمتزج تماماً.
- احشي الكوسا والباذنجان بالخليط دون ملئها.
- حضري قدر، وضعي به القليل من الزيت ويتم رص شرائح البطاطس به.
- ضعي الكوسا والباذنجان فوق البطاطس، وأضيفي الماء المغلي مع مرق الدجاج والملح.
- ضعي القدر على النار مع تغطيه، واتركيه حتى الغليان، ثم خففي النار، واتركيه حتى تنضج الخضار.
- قبل الاستواء ضعي الثوم المهروس مع ملعقة كبيرة نعناع جاف واتركيه لعشر دقائق إضافية.
- اسكبي المحشي في طبق التقديم وقدميه ساخناً.