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تعرفي على 10 استخدامات لمعجون الأسنان

للنساء فقط

2023-03-16 | 07:30
تعرفي على 10 استخدامات لمعجون الأسنان
1,622 مشاهدة

على الرغم من أن معجون الأسنان قد تطور لغرض صريح يتمثل في تحسين صحة الفم، فإنه في الواقع له العديد من الاستخدامات الأخرى التي لا علاقة لها إطلاقاً بتنظيف الأسنان.

- استعمالات معجون الأسنان الأخرى
من إزالة البقع الصعبة، وإزالة طلاء الأظافر، وحتى تنظيف الأحذية، تعرف على أبرز استعمالات معجون الأسنان الأخرى في حياتنا اليومية.

- تلميع الفضة
إن القليل من معجون الأسنان الأبيض يزيل بشكل فعال، البقع من الأشياء المصنوعة من الفضة وحتى أطباق التقديم الفضية وإطارات الصور وغيرها من العناصر.

ووفقاً لما ذكره موقع Bulverde North Family Dental، فإن الأشياء المصنوعة من الفضة أو حتى المطلية بها حساسة للغاية بحيث لا تتحمل فرشاة الأسنان، لذلك عليك وضع قليل من معجون الأسنان على قماشة عادية وتلميع القطع بها، ومن ثم اشطفها بالماء الدافئ ونشّفها بمنشفة عادية.

- تخلص من الروائح الكريهة على يديك

لا شك في أنكم جميعاً تعلمون أن معجون الأسنان يساعد على إزالة الروائح الكريهة من الفم، ولكن هل كنتم تعلمون أنه يزيل هذه الروائح من يديكم أيضاً.

وفقاً لما ذكره موقع HealthyWomen، فإن فرك اليدين أو القدمين بمعجون الأسنان ومن ثم شطفهم بالماء يساعد على إزالة الروائح الكريهة منهما، حتى لو كانت يداك على سبيل المثال مليئة برائحة الثوم أو البصل الذي استخدمته لطبخ شيء ما.

- إزالة بقع الماء والقهوة
تعد بقعة القهوة أو بقع الماء مشهداً مزعجاً للغاية، في المرة التالية التي تنسكب فيها القهوة أو الماء أو أي سائل آخر على طاولة، ما عليك سوى وضع قليل من معجون الأسنان الأبيض على قطعة قماش نظيفة وافرك بها البقعة برفق.

إذا لم تختف البقعة تماماً أو تنحسر بصورة ملحوظة، فحاول فرك البقعة باستخدام فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة.

عند التعامل مع الأثاث الخشبي، ينبغي أولاً اختبار معجون الأسنان على بقعة في مكانٍ غير واضح، تحسباً لأي نتيجة نهائية غير مرضية بعد استخدام معجون الأسنان.

- أوقف حكة لدغة الحشرات
ضع كمية من معجون الأسنان بحجم عشرة سنتات على اللدغة، للمساعدة في منعها من الحكة، يمكن أن يساعد أيضًا في تهدئة الحروق على بشرتك.

- إزالة بقايا الصابون وتنظيف الحمام
إن وضع قليل من معجون الأسنان على قطعة إسفنجية أو قطعة قماش مبللة سيزيل بقايا الصابون المتراكمة على حوض الاستحمام، اشطفها بقطعة قماش مغموسة في ماء نظيف وجففها برفق لمنع بقع الماء.

أما إذا كنت بحاجة إلى تنظيف المرحاض بسرعة ولم يعد لديك منظف، فقم برش قليل من معجون الأسنان في الوعاء، أمسك بفرشاة المرحاض وافركها، سيزيل المعجون البقع ويترك رائحة منعشة.

- إزالة طلاء الأظافر
سواء كان مزيل طلاء الأظافر الخاص بك قد نفد أو أنك لستِ من محبي استخدام الأسيتون، يمكنك اللجوء إلى معجون الأسنان لإزالة طلاء أظافرك.

ضعي قليلاً من معجون الأسنان الأبيض على فرشاة أسنان ناعمة أو فرشاة أظافر، ثم افركي أظافرك بحركة دائرية.

سوف تتسبب تلك الخطوة في بدء تقشير الطلاء. اشطفي أظافرك بالماء الدافئ وكرري العملية حتى يزول طلاء الأظافر تماماً.

- تنظيف الأحذية الجلدية والبيضاء
وفقاً لما ذكره موقع The Spruce، فإن وضع قليل من معجون الأسنان على قطعة قماش ناعمة أو إسفنجة لإزالة النتوءات من الجلد الناعم أو الجلد اللامع.

اعمل على مساحة صغيرة في كل مرة ثم قم بإزالة البقايا والخدوش بقطعة قماش ناعمة.

كما أن قليلاً من معجون الأسنان قادر على إنعاش مظهر أكثر أحذيتك البيضاء اتساخاً.

رش القليل من معجون الأسنان الأبيض المعزز بصودا الخبز على فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة.

افرك المعجون على البقع بلطف في حركات دائرية، ثم اتركه على الحذاء لمدة تتراوح بين 10 دقائق و15 دقيقة على الأقل.

بعد ذلك، ابدأ تنظيف الحذاء من المعجون باستخدام إسفنجة أو منشفة نظيفة رطبة. كرر تلك الخطوات حسب الحاجة حتى يعود الحذاء إلى بياضه الناصع.

- تنظيف أدوات العناية بالشعر
تحتاج أدوات العناية بالشعر، مثل مكواة فرد وتجعيد الشعر، إلى تنظيف منتظم جراء تعرضها المتواصل لمختلف منتجات العناية بالشعر.

احرصي على تنظيف أدوات وأجهزة العناية بالشعر الخاصة بك باستخدام قطعة قماش ناعمة لفرك الجهاز بقليل من معجون الأسنان بعد التأكد أولاً من برودته وعدم اتصاله بالكهرباء ثمَ امسحيه بقطعة قماش نظيفة أخرى مع بعض الماء، إذا لزم الأمر.

- حفظ شاشة الموبايل
إن وضع كمية صغيرة من معجون الأسنان فقط على طرف إصبعك سيزيل الخدوش الصغيرة من شاشة الهاتف الخلوي، وأنه الأمر بالمسح بقطعة قماش مبللة واترك الهاتف يجف في الهواء.
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