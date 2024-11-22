قشرة الرأس... أسبابها وعلاجاتها!

لمعرفة المزيد من المعلومات عن قشرة الرأس، تابعوا هذا المقال مع الدكتورة فرح الخياط من برنامج
"بيوتيك" الذي يعرض على شاشة السومرية، الجمعة
الساعة 10:30 مساءً.
وذكرت الخياط الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى ظهور قشرة الرأس ومنها:
1. جفاف الجلد: يعتبر جفاف فروة الرأس
من الأسباب الشائعة. قد يتفاقم الأمر في فصل الشتاء
بسبب الهواء الجاف أو استخدام الشامبوهات القاسية.
2. فطريات الملاسيزيا: هذا الفطر
موجود بشكل طبيعي على فروة الرأس، ولكنه قد ينمو بشكل مفرط في بعض الحالات، مما يؤدي إلى تهيج الجلد وظهور القشرة.
3. الأكزيما: هي حالة جلدية تسبب التهاباً وحكة، ويمكن أن تؤثر أيضاً على فروة الرأس
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4. حساسية أو تهيج: بعض الأشخاص قد يعانون من ردود فعل تحسسية تجاه منتجات الشعر مثل الشامبوهات أو البلسم، مما يؤدي إلى تهيج الجلد.
5. نقص التغذية: نقص بعض الفيتامينات والمعادن، مثل الزنك أو فيتامين B، قد يسهم في ظهور قشرة الرأس
.
6. الإجهاد: يمكن أن يؤدي التوتر والإجهاد إلى تفاقم حالات
قشرة الرأس
.
أفضل العلاجات لقشرة الرأس
وأكدت الخياط عن وجود عدة خيارات لعلاج قشرة الرأس، ويمكن أن تختلف من شخص لآخر. إليك بعض العلاجات الفعالة:
1. شامبو مضاد للقشرة: من أبرز العلاجات هي استخدام شامبوهات تحتوي على مكونات مضادة للقشرة.
2. زيوت طبيعية: استخدام زيوت مثل زيت جوز الهند أو زيت شجرة الشاي، والتي لها خصائص مضادة للفطريات وتساعد في ترطيب فروة الرأس
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3. تحسين النظام الغذائي: تناول غذاء متوازن غني بالفيتامينات والمعادن. يمكن أن تساعد الأطعمة الغنية بالزنك مثل المكسرات والبقوليات، وكذلك الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية الأوميغا-3 مثل الأسماك.
4. الترطيب: استخدام بلسم مناسب يساعد في الحفاظ على رطوبة الشعر وفروة الرأس، مما يقلل من الجفاف.
5. تقنيات العناية بالشعر: تجنب استخدام الأدوات الحرارية بشكل مفرط، والتقليل من غسل الشعر بشكل متكرر باستخدام منتجات قاسية.
6. استشارة طبيب الجلدية: إذا استمرت المشكلة أو كانت شديدة، من المهم استشارة طبيب جلدية للحصول على تشخيص دقيق وعلاج متخصص.
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