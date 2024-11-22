قشرة الرأس... أسبابها وعلاجاتها!

لمعرفة المزيد من المعلومات عن قشرة الرأس، تابعوا هذا المقال مع الدكتورة فرح الخياط من "بيوتيك" الذي يعرض على شاشة السومرية، الساعة 10:30 مساءً.1. جفاف الجلد: يعتبر جفاف فروة من الأسباب الشائعة. قد يتفاقم الأمر في فصل بسبب الهواء الجاف أو استخدام الشامبوهات القاسية.2. فطريات الملاسيزيا: هذا موجود بشكل طبيعي على فروة الرأس، ولكنه قد ينمو بشكل مفرط في بعض الحالات، مما يؤدي إلى تهيج الجلد وظهور القشرة.3. الأكزيما: هي حالة جلدية تسبب التهاباً وحكة، ويمكن أن تؤثر أيضاً على فروة .4. حساسية أو تهيج: بعض الأشخاص قد يعانون من ردود فعل تحسسية تجاه منتجات الشعر مثل الشامبوهات أو البلسم، مما يؤدي إلى تهيج الجلد.5. نقص التغذية: نقص بعض الفيتامينات والمعادن، مثل الزنك أو فيتامين B، قد يسهم في ظهور قشرة .6. الإجهاد: يمكن أن يؤدي التوتر والإجهاد إلى تفاقم قشرة .