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قشرة الرأس... أسبابها وعلاجاتها!

للنساء فقط

2024-11-22 | 06:51
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
قشرة الرأس... أسبابها وعلاجاتها!
793 مشاهدة

قشرة الرأس هي حالة شائعة تؤثر على فروة الرأس، وتظهر على شكل رقائق بيضاء أو صفراء، وقد يصاحبها حكة. يمكن أن تكون مزعجة، لكنها غالبًا ما تكون قابلة للعلاج. من خلال التعرف على الأسباب والخيارات المتاحة للعلاج، يمكنك اتخاذ خطوات فعالة للتخفيف من هذه الحالة واستعادة صحة فروة رأسك.

لمعرفة المزيد من المعلومات عن قشرة الرأس، تابعوا هذا المقال مع الدكتورة فرح الخياط من برنامج "بيوتيك" الذي يعرض على شاشة السومرية، الجمعة الساعة 10:30 مساءً.
وذكرت الخياط الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى ظهور قشرة الرأس ومنها:
1. جفاف الجلد: يعتبر جفاف فروة الرأس من الأسباب الشائعة. قد يتفاقم الأمر في فصل الشتاء بسبب الهواء الجاف أو استخدام الشامبوهات القاسية.
2. فطريات الملاسيزيا: هذا الفطر موجود بشكل طبيعي على فروة الرأس، ولكنه قد ينمو بشكل مفرط في بعض الحالات، مما يؤدي إلى تهيج الجلد وظهور القشرة.
3. الأكزيما: هي حالة جلدية تسبب التهاباً وحكة، ويمكن أن تؤثر أيضاً على فروة الرأس.
4. حساسية أو تهيج: بعض الأشخاص قد يعانون من ردود فعل تحسسية تجاه منتجات الشعر مثل الشامبوهات أو البلسم، مما يؤدي إلى تهيج الجلد.
5. نقص التغذية: نقص بعض الفيتامينات والمعادن، مثل الزنك أو فيتامين B، قد يسهم في ظهور قشرة الرأس.
6. الإجهاد: يمكن أن يؤدي التوتر والإجهاد إلى تفاقم حالات قشرة الرأس.
 
أفضل العلاجات لقشرة الرأس
وأكدت الخياط عن وجود عدة خيارات لعلاج قشرة الرأس، ويمكن أن تختلف من شخص لآخر. إليك بعض العلاجات الفعالة:
1. شامبو مضاد للقشرة: من أبرز العلاجات هي استخدام شامبوهات تحتوي على مكونات مضادة للقشرة.
2. زيوت طبيعية: استخدام زيوت مثل زيت جوز الهند أو زيت شجرة الشاي، والتي لها خصائص مضادة للفطريات وتساعد في ترطيب فروة الرأس.
3. تحسين النظام الغذائي: تناول غذاء متوازن غني بالفيتامينات والمعادن. يمكن أن تساعد الأطعمة الغنية بالزنك مثل المكسرات والبقوليات، وكذلك الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية الأوميغا-3 مثل الأسماك.
4. الترطيب: استخدام بلسم مناسب يساعد في الحفاظ على رطوبة الشعر وفروة الرأس، مما يقلل من الجفاف.
5. تقنيات العناية بالشعر: تجنب استخدام الأدوات الحرارية بشكل مفرط، والتقليل من غسل الشعر بشكل متكرر باستخدام منتجات قاسية.
6. استشارة طبيب الجلدية: إذا استمرت المشكلة أو كانت شديدة، من المهم استشارة طبيب جلدية للحصول على تشخيص دقيق وعلاج متخصص.

لمشاهدة جميع حلقات برنامج بيوتيك إضغط هنا.

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