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مكعبات الثلج لشد الوجه: بديل طبيعي للبوتوكس

للنساء فقط

2024-11-26 | 06:45
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
مكعبات الثلج لشد الوجه: بديل طبيعي للبوتوكس
المصدر:
وكالات
602 مشاهدة

تزايدت شعبية استخدام الثلج لشد الوجه بين النساء مؤخرا، بدعوى أن هذه التقنية تقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد والتورم تحت العين والمسام أيضا، مما يجعل البشرة تبدو أصغر سنًا وأكثر صحة.

وتعد تقنية شد الوجه باستخدام الثلج طريقة قديمة للعناية بالبشرة، لكن وسائل التواصل الاجتماعي أعادتها لدائرة الضوء، بهدف علاج الهالات السوداء والانتفاخات وتقليل التجاعيد.

من خلال وضع مكعبات الثلج على العينين والوجه، يمكنك جعل مسام بشرتك أصغر، وتقليل الانتفاخ أو التورم، وتحسين تدفق الدم في بشرتك، وجعل بشرتك تبدو صحية ومتوهجة.

وعلى الرغم من زيادة شعبية علاجات الوجه بالثلج وغيرها من أشكال العلاج بالتبريد، بفضل المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى حد كبير، إلا أن فوائدها لم يتم التحقق منها بعد في الدراسات السريرية.


وتتنوع علاجات الثلج للوجه، بداية من فرك مكعب ثلج على وجهك إلى علاجات باهظة الثمن في العيادة لا يمكن إجراؤها إلا من قبل مختصين، لكن بينما قد يبدو فرك مكعب من الثلج على وجهك غير ضار، يحذر أطباء مختصون من أن هذه العلاجات قد لا تناسب الجميع.

هل الثلج يساعد على تقليل التجاعيد وشد الوجه؟
أشار موقع Tataaig إلى فعالية استخدام الثلج في تقليل تجاعيد البشرة ومكافحة علامات الشيخوخة، بالإضافة إلى قدرته على شد الوجه. وذكر الموقع أن لا شيء يمكن أن يكون أفضل من مكعبات الثلج لإعطاء بشرة أكثر نضارة وشبابًا، خصوصًا للبشرة المتقدمة في السن.

وأوضح الموقع أن الثلج يساهم في جعل البشرة أكثر نعومة وشبابًا بفضل الإحساس البارد الذي يوفره. كما يساعد في تقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة، حيث يعزز تدفق الدم إلى الوجه، مما يمنح البشرة توهجًا طبيعيًا. وأكد أن الاستخدام المنتظم لمكعبات الثلج يساعد أيضًا في شد الجلد المترهل ومنع ظهور تجاعيد جديدة.

فوائد تقنية شد الوجه بالثلج
عدد موقع Cleveland clinic فوائد تقنية شد الوجه بالثلج، وتتضمن:

1. يقلل التورم والانتفاخ
يشتهر الثلج بتقليله للتورم في الإصابات، وهذا يشمل أيضًا الوجه. إذ يساعد البرد على تصريف السوائل الزائدة من الجهاز الليمفاوي، مما يقلل من الانتفاخ في الوجه بشكل عام.

2. يقلل ظهور انتفاخات تحت العين
يمكن للثلج أن يكون فعالًا في تقليل التورم تحت العين بفضل تأثيره في تصريف السوائل المتراكمة. وضع الثلج بلطف تحت العين يساعد على تقليل التورم، ويعطي تأثيرًا مشدودًا للبشرة.

3. تفتيح بشرتك
من يحتاج إلى أفضل مستحضرات الهايلايتر عندما يمنحك مكعب ثلج نفس التوهج مجانًا؟ يعمل الثلج على تضييق الأوعية الدموية في وجهك، ما يقلل من ظهور المسام والتجاعيد، ويجعلك تبدو أكثر إشراقًا وإشراقًا بشكل عام.

4. تخفيف الطفح الجلدي الناتج عن الحرارة
تخفف مكعبات الثلج من الحكة والطفح الجلدي الأحمر الناتج عن الحرارة، والذي يتطور في درجات الحرارة المرتفعة. يتم تقليل تهيج الجلد واحمراره بسبب الطفح الجلدي بالبرودة.

يتوقف الحرق والحكة عن طريق الإحساس بالبرودة. من دون استخدام الأدوية الموصوفة، مكعبات الثلج هي طريقة عملية لتخفيف الطفح الجلدي المؤلم الناتج عن الحرارة بسرعة.

5. تقليص المسام
يمكن أن تبدو مسامك أصغر للحظة مع مكعبات الثلج. تشد بشرتك وتنقبض عندما يتلامس معها الثلج البارد. تمنح المسام الأقل وضوحًا وجهك مظهرًا أكثر نعومة ولمعانًا.

تساعد المسام الصغيرة على منع الجراثيم والزيوت والأوساخ من التراكم هناك وترك علامات. ستحصلين على بشرة ناعمة ومتجانسة، وستبدو مسامك أصغر بعد وضع الثلج على وجهك.

6. الحصول على بشرة متوهجة
يعد وضع مكعبات الثلج على وجهك طريقة لطيفة للحصول على بشرة متوهجة، إذ يزيد وضع مكعبات الثلج على الجلد من تدفق الدم إلى تلك المنطقة. ويترجم المزيد من الدم إلى المزيد من الأكسجين والمواد المغذية التي تصل إلى خلايا بشرتك، مما يمنح وجهك مظهرًا أكثر شبابًا وصحة.

تبدو مسامك أصغر وأكثر نعومة بسبب برودة الثلج. يمكن أن يؤدي الاستخدام المتكرر للثلج على وجهك إلى إيقاظ البشرة التي تبدو باهتة ومتعبة، ويمنحك لمعانًا جميلًا. ستبدو بشرتك منتعشة ومشرقة.

7. علاج البثور وحب الشباب
يعتبر الثلج من العلاجات المنزلية الفعالة للبثور وحب الشباب. يساعد على تقليل احمرار البثور وتورمها، كما يساهم في منع تراكم الزيوت على البشرة التي تساهم في ظهور الحبوب.

8. مجاني وسهل الاستخدام
لا يتطلب الأمر معدات باهظة الثمن أو منتجات معقدة. يمكنك ببساطة استخدام مكعبات الثلج في المنزل للحصول على فوائد فورية لبشرتك، مما يجعل هذه التقنية سهلة الوصول ومناسبة للجميع.

وصفات طبيعية لشد الوجه باستخدام الثلج
هنالك العديد من الطرق المبتكرة والوصفات الطبيعية الممزوجة بمكونات تعزز البشرة لاستخدام مكعبات الثلج؛ من بينها:


1. الشاي الأخضر المجمد
جمدي الشاي الأخضر وضعيه على وجهك، كونه غنيا بمضادات الأكسدة، إضافة للحصول على تأثير منعش ومجدد.

2. مكعبات الخيار
جمدي الخيار على هيئة مكعبات وضعيها على وجهك، إذ يساعد على تقليل الانتفاخ، ويمنحك أيضا شعورا بالانتعاش.

3. الصبار المجمد
يمكن استخدام جيل الصبار بعد وضعه في مكعبات الثلج على الوجه، إذ يتميز بكونه يهدئ ويرطب البشرة.

4. عصير الليمون
يمكن تجميد بضع قطرات من عصير الليمون في مكعبات الثلج واستخدامها للحصول على زيادة في الإشراق.

5. ماء الورد
بالمثل، يعد استخدام مكعبات ماء الورد المجمدة فرصة جيدة للحصول على زيادة في الإشراق.

6. مكعبات القهوة
يمكن أن تساعد مكعبات الثلج المصنوعة من القهوة في علاج الهالات السوداء تحت العين.

7. مكعبات الحليب
للحصول على إحساس بالتقشير، ضعي بعض الحليب أو الزبادي في مكعبات الثلج واستخدميها على الوجه.

خطوات لشد البشرة بالثلج بطريقة آمنة
وفقًا لموقع "كليفيلاند كلينيك"، يمكن للثلج أن يكون أداة فعالة لشد البشرة وتحسين مظهرها، ولكن يجب اتباع خطوات معينة لضمان استخدامه بشكل آمن:

- لفي مكعب الثلج في قطعة قماش رقيقة لحماية بشرة وجهك ويديك.
- ابدئي بتدليك الوجه برفق
- حركي الثلج بحركة دائرية مستمرة
- دلكي المناطق التالية برفق: حول فمك، الخدين، الذقن، الجبين، الفك، الأنف.
- لا تتركي الثلج على البشرة لفترة طويلة، لأنه قد يسبب التهيج والاحمرار وحتى قضمة الصقيع.
- تذكري ترطيب وجهك بعد وضع الثلج عليه حتى لا يجف.
نصائح لشد البشرة بالثلج بطريقة آمنة
نصح موقع National Geographic، نقلا عن خبراء مختصين، عند شد الوجه باستخدام الثلج بمراعاة التالي:

1. عدم وضع الثلج على الوجه مباشرة
سواء اخترت طريقة بسيطة أو شيئًا أكثر تعقيدًا، أهم شيء يجب وضعه في الاعتبار هو عدم وضع الثلج مباشرة على بشرتك. يمكنك شراء بكرة ثلج لوجهك، أو حتى استخدام منشفة ورقية أو منشفة غسيل.

2. استخدام منشفة رقيقة
يجب أن تكون المنشفة المستخدمة رقيقة بما يكفي للسماح للبرودة بالتغلغل، ولكن لا تسمح للثلج بلمس بشرتك، وهذا يساعد على منع الاحمرار والجفاف وتهيج الجلد من الثلج المتجمد.

3. مرة واحدة يوميا فقط
لا ينبغي وضع الثلج على الوجه أكثر من مرة واحدة في اليوم. إنها مجرد طريقة مؤقتة لإيقاظ بشرتك بعد ليلة طويلة أو يوم شاق.

4. ممنوع شد الوجه بالثلج لهؤلاء
يوصي المختصون الأشخاص الذين يعانون جفاف الجلد أو الحساسية، وكذلك المصابين بالوردية، بالابتعاد عن علاجات الوجه بالثلج، لأن البرودة يمكن أن تكون مزعجة، وتسبب تقشر الجلد واحمراره.

أيضا، ممنوع لأصحاب الشعيرات الدموية المكسورة (شبكة عنكبوتية من الخطوط الحمراء الصغيرة تحت الجلد)، حتى لا يزيد الأمر سوءًا ويمنع الشفاء.

وإذا كنت تتعافى من جراحة تجميلية أو ليزر أو تقشير أو إجراء آخر، فتجنب استخدام الثلج على الوجه، حتى تتعافى بشرتك بشكل طبيعي.


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