مكعبات الثلج لشد الوجه: بديل طبيعي للبوتوكس

وتعد تقنية شد الوجه باستخدام الثلج طريقة قديمة للعناية بالبشرة، لكن أعادتها لدائرة الضوء، بهدف علاج الهالات السوداء والانتفاخات وتقليل التجاعيد.من خلال وضع مكعبات الثلج على العينين والوجه، يمكنك جعل مسام بشرتك أصغر، وتقليل الانتفاخ أو التورم، وتحسين تدفق الدم في بشرتك، وجعل بشرتك تبدو صحية ومتوهجة.وعلى الرغم من زيادة شعبية علاجات الوجه بالثلج وغيرها من أشكال العلاج بالتبريد، بفضل المؤثرين على إلى حد كبير، إلا أن فوائدها لم يتم التحقق منها بعد في الدراسات السريرية.وتتنوع علاجات الثلج للوجه، بداية من فرك مكعب ثلج على وجهك إلى علاجات باهظة الثمن في العيادة لا يمكن إجراؤها إلا من قبل مختصين، لكن بينما قد يبدو فرك مكعب من الثلج على وجهك غير ضار، يحذر أطباء مختصون من أن هذه العلاجات قد لا تناسب الجميع.أشار موقع Tataaig إلى فعالية استخدام الثلج في تقليل تجاعيد البشرة ومكافحة علامات الشيخوخة، بالإضافة إلى قدرته على شد الوجه. وذكر الموقع أن لا شيء يمكن أن يكون أفضل من مكعبات الثلج لإعطاء بشرة أكثر نضارة وشبابًا، خصوصًا للبشرة المتقدمة في السن.وأوضح الموقع أن الثلج يساهم في جعل البشرة أكثر نعومة وشبابًا بفضل الإحساس البارد الذي يوفره. كما يساعد في تقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة، حيث يعزز تدفق الدم إلى الوجه، مما يمنح البشرة توهجًا طبيعيًا. وأكد أن الاستخدام المنتظم لمكعبات الثلج يساعد أيضًا في شد الجلد المترهل ومنع ظهور تجاعيد جديدة.عدد موقع Cleveland clinic فوائد تقنية شد الوجه بالثلج، وتتضمن:1. يقلل التورم والانتفاخيشتهر الثلج بتقليله للتورم في الإصابات، وهذا يشمل أيضًا الوجه. إذ يساعد البرد على تصريف السوائل الزائدة من الجهاز الليمفاوي، مما يقلل من الانتفاخ في الوجه بشكل عام.2. يقلل ظهور انتفاخات تحت العينيمكن للثلج أن يكون فعالًا في تقليل التورم تحت العين بفضل تأثيره في تصريف السوائل المتراكمة. وضع الثلج بلطف تحت العين يساعد على تقليل التورم، ويعطي تأثيرًا مشدودًا للبشرة.3. تفتيح بشرتكمن يحتاج إلى أفضل مستحضرات الهايلايتر عندما يمنحك مكعب ثلج نفس التوهج مجانًا؟ يعمل الثلج على تضييق الأوعية الدموية في وجهك، ما يقلل من ظهور المسام والتجاعيد، ويجعلك تبدو أكثر إشراقًا وإشراقًا بشكل عام.4. تخفيف الطفح الجلدي الناتج عن الحرارةتخفف مكعبات الثلج من الحكة والطفح الجلدي الأحمر الناتج عن الحرارة، والذي يتطور في درجات الحرارة المرتفعة. يتم تقليل تهيج الجلد واحمراره بسبب الطفح الجلدي بالبرودة.يتوقف الحرق والحكة عن طريق الإحساس بالبرودة. من دون استخدام الأدوية الموصوفة، مكعبات الثلج هي طريقة عملية لتخفيف الطفح الجلدي المؤلم الناتج عن الحرارة بسرعة.5. تقليص المساميمكن أن تبدو مسامك للحظة مع مكعبات الثلج. تشد بشرتك وتنقبض عندما يتلامس معها الثلج البارد. تمنح المسام الأقل وضوحًا وجهك مظهرًا أكثر نعومة ولمعانًا.تساعد المسام الصغيرة على منع الجراثيم والزيوت والأوساخ من التراكم هناك وترك علامات. ستحصلين على بشرة ناعمة ومتجانسة، وستبدو مسامك بعد وضع الثلج على وجهك.6. الحصول على بشرة متوهجةيعد وضع مكعبات الثلج على وجهك طريقة لطيفة للحصول على بشرة متوهجة، إذ يزيد وضع مكعبات الثلج على الجلد من تدفق الدم إلى تلك المنطقة. ويترجم المزيد من الدم إلى المزيد من الأكسجين والمواد المغذية التي تصل إلى خلايا بشرتك، مما يمنح وجهك مظهرًا أكثر شبابًا وصحة.تبدو مسامك وأكثر نعومة بسبب برودة الثلج. يمكن أن يؤدي الاستخدام المتكرر للثلج على وجهك إلى إيقاظ البشرة التي تبدو باهتة ومتعبة، ويمنحك لمعانًا جميلًا. ستبدو بشرتك منتعشة ومشرقة.7. علاج البثور وحب الشبابيعتبر الثلج من العلاجات المنزلية الفعالة للبثور وحب الشباب. يساعد على تقليل احمرار البثور وتورمها، كما يساهم في منع تراكم الزيوت على البشرة التي تساهم في ظهور الحبوب.8. مجاني وسهل الاستخداملا يتطلب الأمر معدات باهظة الثمن أو منتجات معقدة. يمكنك ببساطة استخدام مكعبات الثلج في المنزل للحصول على فوائد فورية لبشرتك، مما يجعل هذه التقنية سهلة الوصول ومناسبة للجميع.هنالك العديد من الطرق المبتكرة والوصفات الطبيعية الممزوجة بمكونات تعزز البشرة لاستخدام مكعبات الثلج؛ من بينها:1. الشاي الأخضر المجمدجمدي الشاي الأخضر وضعيه على وجهك، كونه غنيا بمضادات الأكسدة، إضافة للحصول على تأثير منعش ومجدد.2. مكعبات الخيارجمدي الخيار على هيئة مكعبات وضعيها على وجهك، إذ يساعد على تقليل الانتفاخ، ويمنحك أيضا شعورا بالانتعاش.3. الصبار المجمديمكن استخدام جيل الصبار بعد وضعه في مكعبات الثلج على الوجه، إذ يتميز بكونه يهدئ ويرطب البشرة.4. عصير الليمونيمكن تجميد بضع قطرات من عصير الليمون في مكعبات الثلج واستخدامها للحصول على زيادة في الإشراق.5. ماء الوردبالمثل، يعد استخدام مكعبات ماء الورد المجمدة فرصة جيدة للحصول على زيادة في الإشراق.6. مكعبات القهوةيمكن أن تساعد مكعبات الثلج المصنوعة من القهوة في علاج الهالات السوداء تحت العين.7. مكعبات الحليبللحصول على إحساس بالتقشير، ضعي بعض الحليب أو الزبادي في مكعبات الثلج واستخدميها على الوجه.وفقًا لموقع "كليفيلاند كلينيك"، يمكن للثلج أن يكون أداة فعالة لشد البشرة وتحسين مظهرها، ولكن يجب اتباع خطوات معينة لضمان استخدامه بشكل آمن:- لفي مكعب الثلج في قطعة قماش رقيقة لحماية بشرة وجهك ويديك.- ابدئي بتدليك الوجه برفق- حركي الثلج بحركة دائرية مستمرة- دلكي المناطق التالية برفق: حول فمك، الخدين، الذقن، الجبين، الفك، الأنف.- لا تتركي الثلج على البشرة لفترة طويلة، لأنه قد يسبب التهيج والاحمرار وحتى قضمة الصقيع.- تذكري ترطيب وجهك بعد وضع الثلج عليه حتى لا يجف.