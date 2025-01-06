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ما هي أسباب الشعور السريع بالبرد؟

للنساء فقط

2025-01-06 | 05:44
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ما هي أسباب الشعور السريع بالبرد؟
808 مشاهدة

الشعور السريع بالبرد قد يكون مجرد استجابة طبيعية لدرجات الحرارة المنخفضة، لكنه قد يشير أيضًا إلى مشكلات صحية تحتاج إلى العناية. من خلال اتباع نظام غذائي متوازن، العناية بالصحة العامة، وزيارة الطبيب عند الحاجة، يمكن تقليل هذا الشعور وتحسين نوعية الحياة.

في هذا المقال، سنتعرف على الأسباب المحتملة للشعور السريع بالبرد وطرق الوقاية مع الدكتورة فرح الخياط من برنامج "بيوتيك" الذي يعرض على شاشة السومرية، الجمعة الساعة 10:30 مساءً.

الأسباب:
 وذكرت الدكتورة فرح الخياط أسباب الشعور السريع بالبرد، وهي:
• انخفاض نسبة الدهون في الجسم
• قصور الغدة الدرقية
• فقر الدم (الأنيميا)
• ضعف الدورة الدموية
• مرض السكري
• الجفاف
• الإرهاق أو قلة النوم
• سوء التغذية
• الاختلالات الهرمونية
• الأمراض المزمنة

طرق الوقاية والعلاج:
• التغذية السليمة: تناول وجبات متوازنة غنية بالفيتامينات والمعادن، خاصة الحديد وفيتامين B12، وتضمين الدهون الصحية والبروتينات في النظام الغذائي لتحفيز إنتاج الحرارة.
• شرب الماء بانتظام: الحفاظ على ترطيب الجسم يساعد على تنظيم درجة الحرارة بكفاءة.
• ممارسة الرياضة: التمارين الرياضية تحسن الدورة الدموية وتزيد من إنتاج الحرارة.
• ارتداء ملابس دافئة
تحسين نمط الحياة: الحصول على قسط كافٍ من النوم وتقليل الإجهاد يعزز وظائف الجسم بشكل عام.
• زيارة الطبيب عند الضرورة: إذا كان الشعور بالبرد مستمرًا أو مصحوبًا بأعراض أخرى مثل التعب أو شحوب البشرة، فمن الضروري استشارة طبيب لإجراء الفحوصات اللازمة.
• علاج الأمراض المزمنة: التحكم في الأمراض المزمنة مثل السكري وقصور الغدة الدرقية لتحسين الأعراض المرتبطة بالبرد.
• المكملات الغذائية: تناول المكملات بعد استشارة الطبيب لتعويض نقص الفيتامينات والمعادن.

الشعور السريع بالبرد هو مشكلة قد يعاني منها البعض، خاصة في الأجواء الباردة أو حتى في درجات حرارة معتدلة. قد يكون هذا الإحساس علامة على حالات بسيطة أو مشكلات صحية تتطلب الاهتمام.
لمشاهدة جميع حلقات برنامج بيوتيك يمكنك الضغط هنا.
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