زيت الزيتون: مفتاح صحة القلب لكبار السن وفقًا لخبيرة التغذية يلينا سولوماتينا

ووفقًا لها، يتميز زيت بتأثير مفيد على القلب والأوعية الدموية، لذلك يجب على كبار السن إدراجه في نظامهم الغذائي، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الأحماض المتعددة غير المشبعة. وخاصة أوميغا-9 الذي يحسن عمل القلب والأوعية الدموية.وقد أظهرت نتائج تجارب أجريت مؤخرًا أن الأشخاص الذين تناولوا ملعقة كبيرة من زيت شهدوا تحسنًا في صحة قلوبهم بعد أسبوعين.وتقول: "تعاني الأوعية الدموية لدى الشخص المسن قبل غيرها، وحتى لدى الأشخاص الأصحاء نسبيًا، حيث يقل تدفق الدم الذي يغذي الأنسجة في الشعيرات الدموية، ما يؤثر سلبًا في حالة أعضاء الجسم".ويعتبر زيت عنصرًا أساسيًا في النظام الغذائي المتوسطي، الذي يعتبر معيار . لذلك تنصح كبار السن بتناول ملعقة من زيت يوميًا واستخدامه في السلطات.ووفقًا لها، يمكن استخدام زيت في القلي والطهو والخبز. ولكن من الأفضل استخدام زيت المكرر بدلًا من الزيت الممتاز، لأن الأخير عند تسخينه ينتج مواد ضارة.وتشير الخبيرة إلى أن لزيت المكرر درجة حرارة احتراق أعلى من زيت عباد الشمس. أي لا يحترق بسرعة، ويمكن استخدامه في القلي فترة أطول (لا ينصح بذلك لكبار السن)، والطهو، والخبز. ولا يتحول بسرعة إلى دهون متحولة، تعمل على تدمير الخلايا، وتلحق الضرر بالقلب والأوعية الدموية وتسبب السرطان والالتهابات.