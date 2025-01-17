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زيت الزيتون: مفتاح صحة القلب لكبار السن وفقًا لخبيرة التغذية يلينا سولوماتينا

للنساء فقط

2025-01-17 | 06:04
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
زيت الزيتون: مفتاح صحة القلب لكبار السن وفقًا لخبيرة التغذية يلينا سولوماتينا
المصدر:
الدستور
896 مشاهدة

تشير الدكتورة يلينا سولوماتينا خبيرة التغذية إلى أن الزيوت النباتية كثيرة، ولها خصائص متنوعة، وفوائدها متفاوتة لكبار السن بصورة خاصة.

ووفقًا لها، يتميز زيت الزيتون بتأثير مفيد على القلب والأوعية الدموية، لذلك يجب على كبار السن إدراجه في نظامهم الغذائي، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الأحماض المتعددة غير المشبعة. وخاصة أوميغا-9 الذي يحسن عمل القلب والأوعية الدموية.

وقد أظهرت نتائج تجارب أجريت مؤخرًا أن الأشخاص الذين تناولوا ملعقة كبيرة من زيت الزيتون شهدوا تحسنًا في صحة قلوبهم بعد أسبوعين.

وتقول: "تعاني الأوعية الدموية لدى الشخص المسن قبل غيرها، وحتى لدى الأشخاص الأصحاء نسبيًا، حيث يقل تدفق الدم الذي يغذي الأنسجة في الشعيرات الدموية، ما يؤثر سلبًا في حالة أعضاء الجسم".

ويعتبر زيت الزيتون عنصرًا أساسيًا في النظام الغذائي المتوسطي، الذي يعتبر معيار الصحة. لذلك تنصح كبار السن بتناول ملعقة من زيت الزيتون البكر يوميًا واستخدامه في السلطات.

ووفقًا لها، يمكن استخدام زيت الزيتون في القلي والطهو والخبز. ولكن من الأفضل استخدام زيت الزيتون المكرر بدلًا من الزيت البكر الممتاز، لأن الأخير عند تسخينه ينتج مواد ضارة.

وتشير الخبيرة إلى أن لزيت الزيتون المكرر درجة حرارة احتراق أعلى من زيت عباد الشمس. أي لا يحترق بسرعة، ويمكن استخدامه في القلي فترة أطول (لا ينصح بذلك لكبار السن)، والطهو، والخبز. ولا يتحول بسرعة إلى دهون متحولة، تعمل على تدمير الخلايا، وتلحق الضرر بالقلب والأوعية الدموية وتسبب السرطان والالتهابات.
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