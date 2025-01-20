أسرار بكاء الأطفال بشكل مستمرّ: ما الذي يُحاول طفلك إخبارك به؟

بحسب الدكتورة
فرح الخياط، صمن برنامج "بيوتيك" على السومرية، هناك الكثير من الاسباب الشائعة لبكاء الاطفال. وإليكم أبرزها:
• الجوع
• الحفاضة المتسخة
• التّعب
• الحاجة إلى العناق
• الغازات
• الشعور بالحرارة الشديدة أو بالبرودة
• نمو الأسنان
أمّا الاسباب الاخرى، الغير شائعة، الّتي قد تؤدي إلى بكاء طفلك المستمر فهي:
• الحساسية تجاه الأطعمة: قد يكون طفلك حساسًا تجاه بعض الأطعمة التي تتناولينها أثناء الرضاعة الطبيعية، أو قد تكون بعض الأطعمة التي يقدمها لكِ الطبيب غير مناسبة له.
• الحساسية تجاه المواد الكيميائية: قد يكون طفلك حساسًا تجاه بعض المواد الكيميائية الموجودة في المنظفات أو الأقمشة التي تلامس بشرته.
• ارتجاع المريء: قد يعاني طفلك من ارتجاع المريء، مما يسبب له حرقة في المعدة وألمًا.
• الملل: قد يشعر طفلك بالملل، خاصة إذا كان يقضي وقتًا طويلاً في نفس الوضع.
• تغيرات في الروتين: قد يتأثر طفلك سلبًا بتغيرات في روتينه اليومي، مثل السفر أو تغيير وقت النوم.
• مشاكل صحية أخرى: قد يكون بكاء طفلك المستمر ناتجًا عن مشكلة صحية أخرى، مثل العدوى أو الحساسية.
كيف يمكنك التعامل مع بكاء طفلك المستمر؟
استشيري طبيب الأطفال: إذا كنتِ قلقة بشأن بكاء طفلك المستمر، فاستشيري طبيب الأطفال لاستبعاد أي أسباب طبية.
قومي بتدوين ملاحظات: قومي بتدوين ملاحظات حول أوقات بكاء طفلك، وماذا كان يفعل قبل البكاء، وما الذي يهدئه.
جربي طرقًا مختلفة لتهدئة طفلك: جربي حمل طفلك، أو هزّه بلطف، أو غنّي له، أو ارضعيه.
تأكدي من حصول طفلك على قسط كاف من النوم: يجب أن يحصل طفلك على قسط كاف من النوم ليلاً ونهارًا.
تأكدي من نظافة طفلك: تأكدي من تغيير حفاضة طفلك بانتظام، وغسله بالماء الدافئ والصابون اللطيف.
تغذية طفلك بشكل جيد: تأكدي من تغذية طفلك بشكل جيد، وتجنبي إطعامه الأطعمة التي قد تسبب له الحساسية.
استرخي واستمتعي بوقتك مع طفلك: تذكري أنّ البكاء هو وسيلة طبيعية للتعبير عن مشاعر الطفل، حاولي الاسترخاء والتمتع بوقتك معه.