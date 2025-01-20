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أسرار بكاء الأطفال بشكل مستمرّ: ما الذي يُحاول طفلك إخبارك به؟

للنساء فقط

2025-01-20 | 05:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
أسرار بكاء الأطفال بشكل مستمرّ: ما الذي يُحاول طفلك إخبارك به؟
8 مشاهدة

هل تشعرين بالإحباط من بكاء طفلك المستمر دون سبب واضح؟ قد يبدو الأمر محيرًا ومُرهقًا، ولكن هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى بكاء الطفل باستمرار، والتي قد لا تتبادر إلى ذهنك في البداية.
لمعرفة هذه الاسباب، تابعي هذا المقال مع الدكتورة فرح الخياط من برنامج "بيوتيك" الّذي يُعرض عبر "السومرية".

 
 
 
بحسب الدكتورة فرح الخياط، صمن برنامج "بيوتيك" على السومرية، هناك الكثير من الاسباب الشائعة لبكاء الاطفال. وإليكم أبرزها:
• الجوع
• الحفاضة المتسخة
• التّعب
• الحاجة إلى العناق
• الغازات
• الشعور بالحرارة الشديدة أو بالبرودة
• نمو الأسنان
 
 
لمشاهدة الحلقة كاملة من "بيوتيك"، انقر هنا. 
 
أمّا الاسباب الاخرى، الغير شائعة، الّتي قد تؤدي إلى بكاء طفلك المستمر فهي:
الحساسية تجاه الأطعمة: قد يكون طفلك حساسًا تجاه بعض الأطعمة التي تتناولينها أثناء الرضاعة الطبيعية، أو قد تكون بعض الأطعمة التي يقدمها لكِ الطبيب غير مناسبة له.
الحساسية تجاه المواد الكيميائية: قد يكون طفلك حساسًا تجاه بعض المواد الكيميائية الموجودة في المنظفات أو الأقمشة التي تلامس بشرته.
ارتجاع المريء: قد يعاني طفلك من ارتجاع المريء، مما يسبب له حرقة في المعدة وألمًا.
الملل: قد يشعر طفلك بالملل، خاصة إذا كان يقضي وقتًا طويلاً في نفس الوضع.
تغيرات في الروتين: قد يتأثر طفلك سلبًا بتغيرات في روتينه اليومي، مثل السفر أو تغيير وقت النوم.
مشاكل صحية أخرى: قد يكون بكاء طفلك المستمر ناتجًا عن مشكلة صحية أخرى، مثل العدوى أو الحساسية.


كيف يمكنك التعامل مع بكاء طفلك المستمر؟

استشيري طبيب الأطفال: إذا كنتِ قلقة بشأن بكاء طفلك المستمر، فاستشيري طبيب الأطفال لاستبعاد أي أسباب طبية.
قومي بتدوين ملاحظات: قومي بتدوين ملاحظات حول أوقات بكاء طفلك، وماذا كان يفعل قبل البكاء، وما الذي يهدئه.
جربي طرقًا مختلفة لتهدئة طفلك: جربي حمل طفلك، أو هزّه بلطف، أو غنّي له، أو ارضعيه.
تأكدي من حصول طفلك على قسط كاف من النوم: يجب أن يحصل طفلك على قسط كاف من النوم ليلاً ونهارًا.
تأكدي من نظافة طفلك: تأكدي من تغيير حفاضة طفلك بانتظام، وغسله بالماء الدافئ والصابون اللطيف.
تغذية طفلك بشكل جيد: تأكدي من تغذية طفلك بشكل جيد، وتجنبي إطعامه الأطعمة التي قد تسبب له الحساسية.
استرخي واستمتعي بوقتك مع طفلك: تذكري أنّ البكاء هو وسيلة طبيعية للتعبير عن مشاعر الطفل، حاولي الاسترخاء والتمتع بوقتك معه.
 
 
يمكنكم مشاهدة جميع حلقات "بيوتيك" على موقع السومرية.
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