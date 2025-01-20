أسرار بكاء الأطفال بشكل مستمرّ: ما الذي يُحاول طفلك إخبارك به؟

بحسب فرح الخياط، صمن برنامج "بيوتيك" على السومرية، هناك الكثير من الاسباب الشائعة لبكاء الاطفال. وإليكم أبرزها:

• الجوع

• الحفاضة المتسخة

• التّعب

• الحاجة إلى العناق

• الغازات

• الشعور بالحرارة الشديدة أو بالبرودة

• نمو الأسنان

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أمّا الاسباب الاخرى، الغير شائعة، الّتي قد تؤدي إلى بكاء طفلك المستمر فهي:

• الحساسية تجاه الأطعمة: قد يكون طفلك حساسًا تجاه بعض الأطعمة التي تتناولينها أثناء الرضاعة الطبيعية، أو قد تكون بعض الأطعمة التي يقدمها لكِ الطبيب غير مناسبة له.

• الحساسية تجاه المواد الكيميائية: قد يكون طفلك حساسًا تجاه بعض المواد الكيميائية الموجودة في المنظفات أو الأقمشة التي تلامس بشرته.

• ارتجاع المريء: قد يعاني طفلك من ارتجاع المريء، مما يسبب له حرقة في المعدة وألمًا.

• الملل: قد يشعر طفلك بالملل، خاصة إذا كان يقضي وقتًا طويلاً في نفس الوضع.

• تغيرات في الروتين: قد يتأثر طفلك سلبًا بتغيرات في روتينه اليومي، مثل السفر أو تغيير وقت النوم.

• مشاكل صحية أخرى: قد يكون بكاء طفلك المستمر ناتجًا عن مشكلة صحية أخرى، مثل العدوى أو الحساسية.





كيف يمكنك التعامل مع بكاء طفلك المستمر؟



استشيري طبيب الأطفال: إذا كنتِ قلقة بشأن بكاء طفلك المستمر، فاستشيري طبيب الأطفال لاستبعاد أي أسباب طبية.

قومي بتدوين ملاحظات: قومي بتدوين ملاحظات حول أوقات بكاء طفلك، وماذا كان يفعل قبل البكاء، وما الذي يهدئه.

جربي طرقًا مختلفة لتهدئة طفلك: جربي حمل طفلك، أو هزّه بلطف، أو غنّي له، أو ارضعيه.

تأكدي من حصول طفلك على قسط كاف من النوم: يجب أن يحصل طفلك على قسط كاف من النوم ليلاً ونهارًا.

تأكدي من نظافة طفلك: تأكدي من تغيير حفاضة طفلك بانتظام، وغسله بالماء الدافئ والصابون اللطيف.

تغذية طفلك بشكل جيد: تأكدي من تغذية طفلك بشكل جيد، وتجنبي إطعامه الأطعمة التي قد تسبب له الحساسية.

استرخي واستمتعي بوقتك مع طفلك: تذكري أنّ البكاء هو وسيلة طبيعية للتعبير عن مشاعر الطفل، حاولي الاسترخاء والتمتع بوقتك معه.