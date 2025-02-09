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استعيدي جمال شفتيك بهذه الوصفات الطبيعية

للنساء فقط

2025-02-09 | 07:04
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
استعيدي جمال شفتيك بهذه الوصفات الطبيعية
المصدر:
السومرية
127 مشاهدة

تعد الشفاه الوردية الناعمة علامة من علامات الجمال، واسمرارها يشكل إحراجًا للبعض. لحسن الحظ، هناك وصفات طبيعية تساعد على تفتيح الشفاه بأمان وإعادتها إلى لونها الطبيعي.

أسباب اسمرار الشفاه:
- الجفاف: يسبب تشقق الشفاه وتصبغها
- التدخين: يحتوي على مواد كيميائية تسبب اسمرارها
- الشمس: الأشعة فوق البنفسجية تؤذي الشفاه
- الأدوية: قد تغير لون الشفاه كأثر جانبي
- الحساسية: لبعض منتجات العناية بالشفاه

أهم الوصفات الطبيعية وكيفية تطبيقها:

الليمون والعسل
اخلطي ملعقة صغيرة من عصير الليمون مع العسل
ضعيه على شفتيك لمدة عشر دقائق ثم اشطفيه
كرري يوميًا

السكر وزيت الزيتون
اخلطي ملعقة صغيرة من السكر مع قطرات زيت الزيتون
دلكي شفتيك لخمس دقائق ثم اشطفيها
كرري مرتين أسبوعيًا

الخيار والزبادي
اهرسي الخيار مع ملعقة زبادي صغيرة
ضعي الخليط على شفتيك لمدة خمس عشرة دقيقة
اغسليه وكرري يوميًا

الفازلين والعسل
اخلطي ملعقة صغيرة من الفازلين مع العسل
ضعي الخليط على شفتيك واغسليه صباحًا
كرري يوميًا

نصائح إضافية لتفتيح لون الشفاه:
- قومي بتقشير شفتيك بفرشاة ناعمة
- استخدمي مرطب شفاه مع واقٍ شمسي
- اشربي الماء بوفرة وتجنبي التدخين
- تناولي أطعمة غنية بفيتامين C لتفتيح البشرة

باتباع هذه النصائح والوصفات، يمكنك استعادة لون شفتيك الطبيعي والاستمتاع بمظهر صحي وجميل.
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