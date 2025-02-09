استعيدي جمال شفتيك بهذه الوصفات الطبيعية

- الجفاف: يسبب تشقق الشفاه وتصبغها- التدخين: يحتوي على مواد كيميائية تسبب اسمرارها- الشمس: تؤذي الشفاه- الأدوية: قد تغير لون الشفاه كأثر جانبي- الحساسية: لبعض منتجات العناية بالشفاهأهم الوصفات الطبيعية وكيفية تطبيقها:اخلطي ملعقة صغيرة من عصير الليمون مع العسلضعيه على شفتيك لمدة عشر دقائق ثم اشطفيهكرري يوميًااخلطي ملعقة صغيرة من السكر مع قطرات زيتدلكي شفتيك لخمس دقائق ثم اشطفيهاكرري مرتين أسبوعيًااهرسي الخيار مع ملعقة زبادي صغيرةضعي الخليط على شفتيك لمدة خمس عشرة دقيقةاغسليه وكرري يوميًااخلطي ملعقة صغيرة من الفازلين مع العسلضعي الخليط على شفتيك واغسليه صباحًاكرري يوميًا- قومي بتقشير شفتيك بفرشاة ناعمة- استخدمي مرطب شفاه مع واقٍ شمسي- اشربي الماء بوفرة وتجنبي التدخين- تناولي أطعمة غنية بفيتامين C لتفتيح البشرةباتباع هذه النصائح والوصفات، يمكنك استعادة لون شفتيك الطبيعي والاستمتاع بمظهر صحي وجميل.