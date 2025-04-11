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تحذير للنساء: أضرار خطيرة للمكياج قد تصل لفقدان البصر

للنساء فقط

2025-04-11 | 06:45
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تحذير للنساء: أضرار خطيرة للمكياج قد تصل لفقدان البصر
143 شوهد

بينما تفضل العديد من النساء وضع المكياج كجزء من الروتين اليومي، فإن بعض العادات الشائعة قد تشكل تهديدا لصحة العينين، كما يحذر الأخصائيون.

وقد يختلف روتين وضع المكياج من سيدة إلى أخرى، لكن كل الطرق تحمل مخاطر صحية قد لا يدركها الكثيرون بحسب الخبراء.

اليكِ هذه الأخطاء الشائعة في عالم المكياج لتفادي المشاكل الصحية الخطيرة، والتي ممكن أن تصل الى فقدان البصر.

مشاركة أدوات المكياج
تشكل أدوات المكياج المشتركة مثل أقلام الكحل أو الفراشي، بيئة مثالية للبكتيريا والفيروسات، مما قد يؤدي إلى التهابات أو تورم في العينين.

ان المشاركة في أدوات المكياج قد تؤدي إلى انتفاخ الجفون أو ظهور الإفرازات، لذا يوصى بشدة بعدم مشاركة الأدوات مع الآخرين.

عدم غسل اليدين
يعتبر عدم غسل اليدين قبل تطبيق المكياج خطيرا، فالأيدي التي تلمس الأسطح الملوثة يمكن أن تنقل الجراثيم إلى أدوات المكياج، مما يعرض العينين للتهديد.

الجراثيم التي تنتقل من يديك إلى مستحضرات التجميل قد تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة في العينين.

مستحضرات منتهية الصلاحية وأدوات متسخة
ينبّه الخبراء إلى أن استخدام الماكياج بعد انتهاء صلاحيته أو استخدام فرش مكياج غير نظيفة قد يكون ضارا، فمنتجات المكياج، مثل الماسكارا أو كريم الأساس، تفقد فعاليتها بمرور الوقت ويمكن أن تتجمع عليها البكتيريا.

ومن الضروري غسل فرش المكياج والإسفنج بانتظام، على الأقل مرة أسبوعيا للحد من نمو البكتيريا.

الخلود للنوم بمستحضرات التجميل
من أكثر العادات التي يتجاهلها الكثيرون هي النوم بالمكياج، وهي عادة ضارة للغاية.

فإلى جانب انسداد المسام وظهور الحبوب، قد تتسبب الماسكارا أو أي منتج آخر في تهييج العينين أو انسداد القنوات الدمعية، مما يزيد من خطر العدوى.

ومن المهم إزالة المكياج قبل النوم لحماية عينيك من العدوى التي قد تؤدي إلى فقدان الرؤية.

الحساسية
قد تكون ردود الفعل التحسسية من المكياج أكثر شيوعا من المتوقع، ففي حال الشعور بحكة أو تورم حول العينين بسبب استخدام مستحضر معين، يجب التوقف عن استخدامه فورا.

إذا كنت تشعر بأي تهيج في العينين نتيجة المكياج، توقف عن استخدام المنتج فورا، لأن الاستمرار قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض وإلحاق الضرر بالعين.
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