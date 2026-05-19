الى النساء.. احذروا صالونات ترتيب الاظافر

وفي حين يقصد الكثيرون صالونات التجميل للحصول على مظهر جمالي للأظافر، فإن تقارير حديثة من مدينة أشارت إلى حالات عدوى يُشتبه في ارتباطها بهذه الخدمات، ما أعاد فتح النقاش حول مخاطرها الصحية المحتملة.فقد صرّحت عدد من السيدات في بيرث لهيئة الإذاعة الأسترالية (ABC) بأنهن أُصبن بعدوى خطيرة عقب زيارات لصالونات التجميل للعناية بالأظافر. كما أفادت هيئة حماية المستهلك في غرب بأنها تلقت ثماني شكاوى تتعلق بصلونات التجميل خلال هذا العام.وأثارت هذه الحوادث تساؤلات لدى البعض حول مدى أمان الاستمرار في زيارة صالونات الأظافر، وما إذا كانت الفوائد التجميلية تفوق المخاطر الصحية المحتملة.كيف تحدث العدوى في صالونات التجميل؟تعمل صالونات الأظافر في بيئة يتعامل فيها فنيو التجميل مع عدد كبير من العملاء خلال فترات قصيرة، ما يزيد من احتمالية انتقال العدوى إذا لم تُتبع إجراءات النظافة بشكل صارم.ففي حال كان أحد العملاء مصابا بعدوى بكتيرية أو فيروسية أو فطرية في اليدين أو القدمين، يمكن أن تنتقل الجراثيم إلى الأدوات أو الأسطح، ثم تنتقل بدورها إلى شخص آخر عند استخدامها. ويزداد هذا الخطر عندما لا تُعقّم الأدوات والأسطح بين كل عميل وآخر.كما أن طبيعة جلد اليدين والقدمين تجعلها أكثر عرضة للمشكلات الجلدية، إذ يكون الجلد أكثر سماكة ورطوبة، ما يهيئ بيئة مناسبة لنمو البكتيريا والفطريات. وتنتج القدمان كمية من العرق يوميا، وغالبا ما تكون محصورة داخل أحذية مغلقة، وهو ما يزيد من قابلية انتشار العدوى.ولا تقتصر المخاطر على انتقال الجراثيم فقط، بل قد تساهم بعض إجراءات العناية نفسها في إضعاف الحاجز الطبيعي للجلد، مثل قصّ الجلد المحيط بالأظافر، أو استخدام المواد الكيميائية كطلاء الأظافر ومزيلاته، أو حتى التلميع المفرط، وهي عوامل قد تسبب خدوشا دقيقة تسمح بدخول العدوى.كما أن نقع القدمين في الماء لفترات قد يزيد من الرطوبة بين الأصابع، ما يخلق بيئة مناسبة لتكاثر الجراثيم. إضافة إلى ذلك، قد تؤدي بعض الأدوات مثل مبردات الأظافر الكهربائية إلى تناثر جزيئات دقيقة من الجلد والأظافر، ما يساهم في انتشار الميكروبات داخل الصالون.ما مدى نظافة صالونات التجميل؟تشير دراسات دولية إلى أن بعض صالونات التجميل قد تحتوي أسطحها وأدواتها على أنواع مختلفة من البكتيريا والفطريات.فقد وجدت دراسة أُجريت في بولندا أن نحو 30% من أحواض العناية بأظافر القدمين تحتوي على بكتيريا المكورات العنقودية البشروية، وهي بكتيريا شائعة، لكنها قد تسبب مضاعفات خطيرة في حال دخولها مجرى الدم.كما أظهرت دراسة أخرى أن نسبة كبيرة من عينات أيدي فنيات التجميل تحتوي على أنواع من البكتيريا التي قد تسبب أمراضا معوية خطيرة، مثل الإشريكية القولونية والسالمونيلا والليستيريا.ومع ذلك، لا تزال هذه النتائج بحاجة إلى مزيد من الدراسات للتأكد من مدى انطباقها على صالونات الأظافر عامة.ماذا يحدث عند الإصابة بعدوى؟في بعض الحالات التي تم الإبلاغ عنها في غرب أستراليا، أدت العدوى البكتيرية في الجلد المحيط بالأظافر إلى مضاعفات استدعت إزالة الظفر المصاب، بينما احتاجت حالات أخرى إلى دخول المستشفى بسبب تسمم الدم.وتبدأ هذه العدوى عادة باحمرار وتورم وألم في الجلد، وقد تتطور في بعض الحالات إلى خروج صديد. ورغم أن معظم الحالات يمكن علاجها بالمضادات الحيوية، فإن الإهمال أو ضعف المناعة قد يؤديان إلى مضاعفات أكثر خطورة مثل تلف دائم في الأظافر أو تشوهها.وفي حالات نادرة، قد تتطلب العدوى غير المعالجة تدخلا جراحيا أو حتى بترا للأنسجة المصابة لمنع انتشارها.كما قد تتسبب جلسات العناية بالأظافر في الإصابة بعدوى فطرية تظهر على شكل تغير في لون الظفر أو زيادة سماكته، ويمكن أن تستمر لعدة أشهر قبل الشفاء.كيف يمكن تقليل المخاطر؟رغم هذه المخاطر المحتملة، يمكن تقليل فرص العدوى بشكل كبير من خلال الالتزام بإجراءات النظافة الصارمة داخل الصالونات.ويشمل ذلك تعقيم الأدوات بين كل عميل وآخر، غسل الأيدي أو استخدام القفازات، واستبدال أدوات الاستخدام الواحد بشكل منتظم. كما يُنصح بالتحقق من نظافة حوض العناية بأظافر القدمين وتغيير غطائه بعد كل استخدام.وتعد طرق التعقيم بالبخار من أكثر الوسائل فعالية مقارنة بالطرق الكيميائية أو .لكن هذه الإجراءات قد تكون مكلفة، وهو ما يجعل بعض الصالونات منخفضة التكلفة أقل التزاما بها.ورغم وجود لوائح تنظيمية عامة لقطاع التجميل، فإن صالونات الأظافر لا تخضع دائما لتنظيم صارم موحّد، ما يترك مسؤولية كبيرة على العملاء في اختيار الصالونات الملتزمة بمعايير النظافة.