مشاكل زوجية خلال الحمل.. لماذا تزداد الخلافات وكيف يمكن تجاوزها؟

-
الحوار قبل تراكم المشاعر:
بدلاً من انتظار انفجار المشكلة، من الأفضل التحدث عنها في وقت هادئ. يمكن استخدام عبارات مثل: "أنا أشعر بالضغط وأحتاج إلى دعمك"، بدلاً من توجيه الاتهامات.
- تقديم الدعم العملي والعاطفي:
أحياناً لا تحتاج الحامل إلى حلول بقدر حاجتها إلى الشعور بأن زوجها موجود إلى جانبها. المساعدة في الأعمال المنزلية، مرافقتها إلى الطبيب أو مجرد الاستماع إليها يمكن أن يكون لها تأثير كبير.
- الاتفاق على الأمور المهمة:
من المفيد أن يناقش الزوجان مسبقاً موضوعات مثل المصاريف، تجهيزات الطفل، المسؤوليات بعد الولادة، الزيارات العائلية وتقاسم المهام، لأن وضوح التوقعات قد يقلل الكثير من الخلافات.
- عدم تحويل كل مشكلة إلى معركة:
ليست كل الخلافات بحاجة إلى حسم فوري. أحياناً يكون تأجيل النقاش حتى يهدأ الطرفان أفضل من الاستمرار في جدال قد يزيد التوتر.
- الحفاظ على العلاقة العاطفية:
حتى مع انشغال الزوجين بالحمل والاستعداد للولادة، من المهم تخصيص وقت للعلاقة بعيداً عن الحديث المستمر عن الطفل. جلسة هادئة، نزهة قصيرة أو حتى دقائق من الحديث يومياً يمكن أن تساعد في الحفاظ على القرب بين الطرفين.
متى يحتاج الزوجان إلى مساعدة؟
إذا أصبحت الخلافات متكررة جداً، أو تحولت إلى صراخ وإهانات وتهديدات، أو شعر أحد الطرفين بالعجز عن التواصل، فقد يكون اللجوء
إلى مستشار أسري أو مختص نفسي خطوة مفيدة.
أما في حال وجود عنف جسدي أو تهديد أو خوف على سلامة أحد الزوجين، فالأولوية تكون للأمان وطلب المساعدة المناسبة، وليس محاولة حل المشكلة الزوجية بمفردهما.
الحمل مرحلة مشتركة وليست مسؤولية طرف واحد
الحمل لا يغيّر حياة المرأة وحدها، بل يغيّر حياة الزوجين معاً. لذلك فإن تجاوز هذه المرحلة يحتاج إلى قدر أكبر من التفهم والصبر والتواصل.
وقد تكون الخلافات التي تظهر خلال الحمل فرصة أيضاً لاكتشاف نقاط الضعف في العلاقة والعمل عليها قبل وصول الطفل، لأن بناء علاقة زوجية أكثر استقراراً لا يفيد الزوجين فقط، بل يهيئ أيضاً بيئة أكثر أماناً وراحة للعائلة الجديدة.