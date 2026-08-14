تسريحات شعر بالوشاح.. أفكار أنيقة وسهلة لإطلالة مختلفة!

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
عسكر في المعسكر
من
11:00 AM
الى
12:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
نائب ترامب: عودة الاستقرار لمضيق هرمز ستضمن استقرار أسعار النفط والغاز
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-573100-639223026814072812.jpg
تسريحات شعر بالوشاح.. أفكار أنيقة وسهلة لإطلالة مختلفة!
منوعات
2026-08-14 | 07:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/44/جنيفر-فرحات
121 شوهد
لم يعد الوشاح مجرد إكسسوار يُضاف إلى الإطلالة، بل أصبح من أبرز التفاصيل التي يمكن أن تمنح تسريحة الشعر لمسة أنيقة ومميزة. وبطرق بسيطة، يمكنكِ تحويل تسريحة عادية إلى إطلالة لافتة تناسب الخروجات اليومية والمناسبات وحتى الإطلالات الصيفية.
الوشاح مع ذيل
الحصان
إذا كنتِ تبحثين عن تسريحة سريعة وعملية، اربطي شعركِ على شكل ذيل حصان منخفض أو مرتفع، ثم لفي وشاحاً صغيراً حول ربطة الشعر واتركي طرفيه منسدلين. هذه الطريقة تمنح التسريحة طابعاً أنثوياً وحيوياً، خصوصاً مع الأوشحة ذات النقشات الملونة.
وشاح مع الشعر المنسدل
يمكنكِ ترك شعركِ منسدلاً بشكل طبيعي، ثم وضع وشاح رفيع حول الرأس وربطه من الخلف أو أسفل الشعر. هذه التسريحة مناسبة للإطلالات النهارية، وتمنحكِ مظهراً بسيطاً من دون الحاجة إلى تصفيف معقد.
الضفيرة مع الوشاح
لإطلالة أكثر تميزاً، أدخلي الوشاح داخل الضفيرة واعتبريه جزءاً من خصلات الشعر. ابدئي بضفيرة عادية، ثم استخدمي وشاحاً طويلاً وناعماً مع خصل الشعر. النتيجة ستكون تسريحة لافتة تجمع بين البساطة والطابع العصري.
الكعكة مع الوشاح
الكعكة المنخفضة أو المرتفعة تصبح أكثر أناقة عند إضافة وشاح حولها. يمكنكِ اختيار وشاح بلون يتناسق مع ملابسكِ وربطه حول الكعكة، أو ترك أطرافه تنسدل بشكل عفوي للحصول على لمسة أكثر نعومة.
وشاح على طريقة الـBandana
لإطلالة صيفية جريئة، اطوي الوشاح على شكل مثلث وضعيه فوق الشعر، ثم اربطيه أسفل الرأس. هذه الطريقة مناسبة بشكل خاص مع الملابس الكاجوال، ويمكن تنسيقها مع النظارات الشمسية والأقراط الكبيرة لإطلالة مستوحاة من أجواء الصيف.
كيف تختارين الوشاح المناسب؟
يعتمد اختيار الوشاح على شكل التسريحة والإطلالة التي تريدين الحصول عليها. الأوشحة الحريرية أو الساتان تمنح مظهراً أكثر فخامة، بينما تناسب الأوشحة القطنية الإطلالات اليومية والكاجوال. أما من ناحية الألوان، فيمكن اختيار وشاح يتماشى مع ألوان الملابس أو اعتماد لون متباين ليكون هو نقطة التركيز في الإطلالة.
سواء اخترتِ ذيل الحصان، الضفيرة، الكعكة أو الشعر المنسدل، يبقى الوشاح من أسهل الإكسسوارات التي يمكن استخدامها لتجديد تسريحة الشعر من دون تغيير جذري. ومع تنوع الألوان والنقشات وطرق الربط، يمكنكِ ابتكار أكثر من إطلالة بالوشاح نفسه، لتبقى تسريحاتكِ متجددة ومليئة بالأناقة.
المحرر
جنيفر فرحات
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة جريئة (صور)
05:19 | 2026-05-20
الأمن الوطني يعلن حصيلة عملياته خلال تموز: القبض على 231 متهماً بملفات مختلفة
10:58 | 2026-07-31
الدولار مستمر بالانخفاض وأسعار جديدة مختلفة عن الامس
03:54 | 2026-07-07
السيد الصدر: أهلا وسهلا بالوافدين لتشييع وتوديع الولي الشهيد
03:45 | 2026-07-06
للنساء فقط
منوعات
السومرية
العراق
لوكات
تسريحات شعر
الحريري
ألوان ༻
الحصان
بيرة
باين
هاري
اصيل
اتان
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
العراق يغادر الموجة الخمسينية واقل حرارة 41.. لا صيف يوم الاثنين
محليات
29.37%
02:33 | 2026-08-13
العراق يغادر الموجة الخمسينية واقل حرارة 41.. لا صيف يوم الاثنين
02:33 | 2026-08-13
ما حصل فجر اليوم في أربيل
أمن
26.66%
02:09 | 2026-08-14
ما حصل فجر اليوم في أربيل
02:09 | 2026-08-14
الدولار يواصل الانخفاض.. آخر تحديث لأسعار الصرف اليوم
اقتصاد
24.49%
03:35 | 2026-08-13
الدولار يواصل الانخفاض.. آخر تحديث لأسعار الصرف اليوم
03:35 | 2026-08-13
وزير النقل يعفي مدير مكتبه بعد حادثة الطائرة المتجهة الى إسطنبول
محليات
19.48%
13:05 | 2026-08-13
وزير النقل يعفي مدير مكتبه بعد حادثة الطائرة المتجهة الى إسطنبول
13:05 | 2026-08-13
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
النائب ضحى القصير - علناً م٥ - الحلقة ٩ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-13
علناً
النائب ضحى القصير - علناً م٥ - الحلقة ٩ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-13
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-13
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-13
Live Talk
الاختلاف لا يلغي القدرة.. رسائل لتغيير نظرة المجتمع - Live Talk م٢ - الحلقة ٩٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-13
Live Talk
الاختلاف لا يلغي القدرة.. رسائل لتغيير نظرة المجتمع - Live Talk م٢ - الحلقة ٩٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-13
ناس وناس
باب المعظم في بغداد - الحلقة ١٠٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-13
ناس وناس
باب المعظم في بغداد - الحلقة ١٠٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-13
صباحكم أحلى مع سلمى
بين المرأة والرجل 13-08-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-13
صباحكم أحلى مع سلمى
بين المرأة والرجل 13-08-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-13
طل الصباح
زووم - شتسوي لو 12-8-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-12
طل الصباح
زووم - شتسوي لو 12-8-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-12
عشرين
موجة جدلية حول القصـ.ف السعودي .. بين القاصـ.ف والمتقاعس! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-11
عشرين
موجة جدلية حول القصـ.ف السعودي .. بين القاصـ.ف والمتقاعس! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-11
استديو Noon
استديو نون 11-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-11
استديو Noon
استديو نون 11-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-11
الأكثر مشاهدة
علناً
النائب ضحى القصير - علناً م٥ - الحلقة ٩ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-13
علناً
النائب ضحى القصير - علناً م٥ - الحلقة ٩ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-13
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-13
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-13
Live Talk
الاختلاف لا يلغي القدرة.. رسائل لتغيير نظرة المجتمع - Live Talk م٢ - الحلقة ٩٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-13
Live Talk
الاختلاف لا يلغي القدرة.. رسائل لتغيير نظرة المجتمع - Live Talk م٢ - الحلقة ٩٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-13
ناس وناس
باب المعظم في بغداد - الحلقة ١٠٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-13
ناس وناس
باب المعظم في بغداد - الحلقة ١٠٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-13
صباحكم أحلى مع سلمى
بين المرأة والرجل 13-08-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-13
صباحكم أحلى مع سلمى
بين المرأة والرجل 13-08-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-13
طل الصباح
زووم - شتسوي لو 12-8-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-12
طل الصباح
زووم - شتسوي لو 12-8-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-12
عشرين
موجة جدلية حول القصـ.ف السعودي .. بين القاصـ.ف والمتقاعس! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-11
عشرين
موجة جدلية حول القصـ.ف السعودي .. بين القاصـ.ف والمتقاعس! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-11
استديو Noon
استديو نون 11-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-11
استديو Noon
استديو نون 11-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-11
اخترنا لك
مشاكل زوجية خلال الحمل.. لماذا تزداد الخلافات وكيف يمكن تجاوزها؟
11:16 | 2026-08-14
إطلالات بنقشة الورد.. كيف تمنحين لوكك لمسة أنثوية لافتة؟
09:12 | 2026-08-14
يقتل 700 ألف شخص سنويا.. "أخطر كائن في العالم"
05:43 | 2026-08-14
نهاية اب ظاهرة نادرة.. القمر يتحول الى قرص دموي
01:52 | 2026-08-14
أسوأ عام في تاريخ البشرية.. هل تعرفه؟
11:36 | 2026-08-13
الإتيكيت مش بالشوكة! شو اللي بيخلّي الناس تتذكرك؟
08:46 | 2026-08-13
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.