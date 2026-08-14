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إطلالات بنقشة الورد.. كيف تمنحين لوكك لمسة أنثوية لافتة؟
منوعات
2026-08-14 | 09:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/44/جنيفر-فرحات
156 شوهد
تعود نقشة الورد في كل موسم لتثبت أنها من أكثر الطبعات حضورًا في عالم الموضة، لكن هذا العام تظهر بأساليب أكثر تنوعًا، من الفساتين الناعمة إلى التنانير والقمصان وحتى الإطلالات الجريئة ذات الورود الكبيرة.
نقشة الورد لا تحتاج إلى الكثير من الإضافات حتى تلفت الأنظار؛ فهي وحدها قادرة على منح الإطلالة طابعًا أنثويًا وحيويًا، سواء كنتِ تفضلين الأسلوب الرومانسي الناعم أو اللوك العصري الجريء.
الفساتين المزهرة.. الخيار الأسهل
يبقى الفستان المطبّع بالورود من أبرز الخيارات للحصول على إطلالة أنثوية متكاملة. يمكنكِ اختيار تصميم طويل وانسيابي لإطلالة راقية، أو فستان قصير بقصة عصرية يناسب الخروجات النهارية والمناسبات الصيفية. وللوك أكثر أناقة، اختاري نقشة ورود صغيرة وهادئة، بينما تمنحكِ الورود الكبيرة حضورًا أكثر جرأة ولافتًا.
القميص
المنقوش بالورد
إذا كنتِ لا ترغبين في ارتداء إطلالة كاملة بنقشة الورد، يمكنكِ إدخالها بطريقة بسيطة من خلال قميص أو بلوزة مزهرة، وتنسيقها مع بنطال جينز أو سروال بقصة مستقيمة.
هذه الطريقة تمنحكِ توازنًا بين الأنوثة والعصرية، وتناسب الإطلالات اليومية بشكل خاص.
التنورة المزهرة لإطلالة مختلفة
التنورة بنقشة الورد من القطع التي يمكن تنسيقها بأكثر من طريقة. ارتديها مع قميص أبيض أو توب بلون محايد، وأضيفي حقيبة وحذاء بسيطين حتى تبقى النقشة هي نجمة الإطلالة.
أما إذا كنتِ تحبين اللوك الجريء، فيمكن اعتماد تنسيق يجمع بين أكثر من طبعة، شرط الحفاظ على انسجام الألوان.
كيف تختارين الإكسسوارات؟
مع نقشة الورد، يفضّل عدم المبالغة في الإكسسوارات. إذا كانت الطبعة قوية وملونة، اختاري قطعًا بسيطة وبلون واحد. أما مع الورود الناعمة، فيمكنكِ إضافة مجوهرات بارزة أو حقيبة ذات تصميم لافت.
وبالنسبة للأحذية، يبقى الحذاء الأبيض أو النيود أو أحد الألوان الموجودة داخل النقشة خيارًا آمنًا وأنيقًا.
الورود الكبيرة أم الصغيرة؟
الاختيار يعتمد على شخصيتكِ وأسلوبكِ. الورود الصغيرة تمنح الإطلالة مظهرًا ناعمًا ورومانسيًا، بينما تضيف الورود الكبيرة جرأة وحضورًا أقوى.
وفي كل الحالات، تبقى القاعدة الأهم: اختاري نقشة تشبه أسلوبكِ، ولا تجعلي صيحات الموضة تطغى على شخصيتكِ.
سواء اخترتِ فستانًا مزهرًا بالكامل أو اكتفيتِ بقطعة واحدة، فإن نقشة الورد قادرة على تحويل الإطلالة البسيطة إلى لوك لافت وحيوي. السر يكمن في طريقة التنسيق، واختيار القصّة والألوان التي تمنحكِ الراحة والثقة.
المحرر
جنيفر فرحات
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