إطلالات بنقشة الورد.. كيف تمنحين لوكك لمسة أنثوية لافتة؟

تعود نقشة الورد في كل موسم لتثبت أنها من أكثر الطبعات حضورًا في عالم الموضة، لكن هذا العام تظهر بأساليب أكثر تنوعًا، من الفساتين الناعمة إلى التنانير والقمصان وحتى الإطلالات الجريئة ذات الورود الكبيرة.





الفساتين المزهرة.. الخيار الأسهل



يبقى الفستان المطبّع بالورود من أبرز الخيارات للحصول على إطلالة أنثوية متكاملة. يمكنكِ اختيار تصميم طويل وانسيابي لإطلالة راقية، أو فستان قصير بقصة عصرية يناسب الخروجات النهارية والمناسبات الصيفية. وللوك أكثر أناقة، اختاري نقشة ورود صغيرة وهادئة، بينما تمنحكِ الورود الكبيرة حضورًا أكثر جرأة ولافتًا. نقشة الورد لا تحتاج إلى الكثير من الإضافات حتى تلفت الأنظار؛ فهي وحدها قادرة على منح الإطلالة طابعًا أنثويًا وحيويًا، سواء كنتِ تفضلين الأسلوب الرومانسي الناعم أو اللوك العصري الجريء.يبقى الفستان المطبّع بالورود من أبرز الخيارات للحصول على إطلالة أنثوية متكاملة. يمكنكِ اختيار تصميم طويل وانسيابي لإطلالة راقية، أو فستان قصير بقصة عصرية يناسب الخروجات النهارية والمناسبات الصيفية. وللوك أكثر أناقة، اختاري نقشة ورود صغيرة وهادئة، بينما تمنحكِ الورود الكبيرة حضورًا أكثر جرأة ولافتًا.





المنقوش بالورد



إذا كنتِ لا ترغبين في ارتداء إطلالة كاملة بنقشة الورد، يمكنكِ إدخالها بطريقة بسيطة من خلال قميص أو بلوزة مزهرة، وتنسيقها مع بنطال جينز أو سروال بقصة مستقيمة.



هذه الطريقة تمنحكِ توازنًا بين الأنوثة والعصرية، وتناسب الإطلالات اليومية بشكل خاص. إذا كنتِ لا ترغبين في ارتداء إطلالة كاملة بنقشة الورد، يمكنكِ إدخالها بطريقة بسيطة من خلال قميص أو بلوزة مزهرة، وتنسيقها مع بنطال جينز أو سروال بقصة مستقيمة.هذه الطريقة تمنحكِ توازنًا بين الأنوثة والعصرية، وتناسب الإطلالات اليومية بشكل خاص.





التنورة المزهرة لإطلالة مختلفة



التنورة بنقشة الورد من القطع التي يمكن تنسيقها بأكثر من طريقة. ارتديها مع قميص أبيض أو توب بلون محايد، وأضيفي حقيبة وحذاء بسيطين حتى تبقى النقشة هي نجمة الإطلالة.



أما إذا كنتِ تحبين اللوك الجريء، فيمكن اعتماد تنسيق يجمع بين أكثر من طبعة، شرط الحفاظ على انسجام الألوان. التنورة بنقشة الورد من القطع التي يمكن تنسيقها بأكثر من طريقة. ارتديها مع قميص أبيض أو توب بلون محايد، وأضيفي حقيبة وحذاء بسيطين حتى تبقى النقشة هي نجمة الإطلالة.أما إذا كنتِ تحبين اللوك الجريء، فيمكن اعتماد تنسيق يجمع بين أكثر من طبعة، شرط الحفاظ على انسجام الألوان.