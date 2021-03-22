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بالفيديو ازمة معيشية غير مسبوقة يمر بها العراقيون

بالفيديو

2021-03-22 | 03:50
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بالفيديو ازمة معيشية غير مسبوقة يمر بها العراقيون

المصدر:
السومرية
920 مشاهدة

ازمة معيشية وارتفاع في اسعار المواد الغذائية يقابلهما ضعف في القوة الشرائية لدى المواطن وارتفاع سعر الصرف

ايام عصيبة وازمة معيشية غير مسبوقة يمر بها العراقيون برمتهم، ارتفاع في اسعار المواد الغذائية يقابلة ضعف في القوة الشرائية لدى المواطن التي سببها هبوط الدينار امام الدولار لا سيما مع الاخفاق في حسم اهم ملف مالي في البلاد

هنا ، في أزقة بغداد وشوارعها، ملامح البؤس في عيون المارة. المحال مغلقة على رزق أصحابها رجال ونساء يتأففون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية شبان وشابات يهيمون بلا عمل وخلف كل باب حكاية عن عمال فقدوا وظائفهم بسبب إغلاق كورونا وعن دولار يحلق أمام الدينار فيقضم القدرة الشرائية، في المقابل ترتفع نسبة الفقر لتشمل عشرة ملايين شخص وفقا لأحصاية نشرتها وزارة التخطيط بالتزامن مع صعود أسعار المواد الاستهلاكية في الأسواق .

وتأتي كل هذه المشكلات، في ظل عدم إقرار السلطات آليات للسيطرة على الأزمة المعيشية المتمادية. إذ لا تزال الثروة النفطية مادة تحاصص وإخفاق إداري وتنظيمي، بل تسببت الخلافات في تأجيل أهم صك مالي في البلاد، أي الموازنة التي كان يجب إقرارها منذ حوالي اربعة اشهر
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