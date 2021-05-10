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بالفيديو: انخفاض غير مسبوق في تدفق المياه للعراق

بالفيديو

2021-05-10 | 05:07
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بالفيديو: انخفاض غير مسبوق في تدفق المياه للعراق

المصدر:
السومرية
1,020 مشاهدة

قلق شعبي بسبب انخفاض منسوب مياه نهر دجلة بعد شروع تركيا بتقليل حصة مياه العراق ناهيك عن تجاوزات الفلاحين على النهر.

ازمة انخفاض مستوى المياه تعود للواجهة من جديد بعد شروع تركيا على تقليل حصة العراق.

لهذه الازمة أسبابها بحسب معنيين، فهي لم تأت من فراغ او تغير الطبيعة إنما كانت نتيجة اصرار كل من الجارتين تركيا وايران على تقليل حصة مياه العراق إضافة لتجاوزات الفلاحين على الانهار، كلها اسباب ساعدت على تفاقم هذه الازمة.

الإهمال الحكومي كان هو اللاعب الابرز بشحة نهر دجلة، فالحكومة لم تستفد من كمية مياه الأمطار المتساقطة وتخزينها لوقت الحاجة، من خلال عدم انشاء سدود وبحيرات اصطناعية والتي تعد بحسب مختصين أبرز الحلول للخلاص من هذه الازمة نهائيا.

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