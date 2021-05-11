بالفيديو: ظاهرة التسول تتفاقم مع غياب الرقابة

باحثون في الشان الاجتماعي اكدوا ان هذه الظاهرة السيئة بدات تتفاقم مع غياب الرقابة لاسيما وان البعض من المتسولين بات يعمل وسط مجموعة يتم دعمها من قبل اطراف متنفذة.غياب فرص العمل ويأس البعض من الحصول على تعيين يناسب تطلعاته المستقبلية دفعه للنزول الى الشارع حاملا اكواب الشاي وقناني الماء والمناديل الورقية بهدف اعالة عائلته، الا ان الكثير من المتسولين بات ينافسهم بمصدر دخلهم ويتخذ من عملهم ذريعة لاستجداء المال.