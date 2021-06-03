بالفيديو: مستشفى اليرموك التعليمي يفتتح معملا حديثا لادارة النفايات الطبية

بالرغم من انشغال الجيش الابيض بعلاج مصابي فايروس كورونا، الا ان مدير دائرة صحة بغداد الكرخ افتتح صالة عمليات قسم الكسور اضافة الى افتتاح مشروع ادارة النفايات الطبية.ادارة المشفى اكدت وصولها لمرحلة الاكتفاء في ادارة النفايات فضلا عن تغطيتها لجميع الحالات المرضية التي واجهت كسورا في العظام.يذكر ان النفايات الطبية تعد احد مصادر انتشار عدوى الفايروسات ولاسيما المستجدة منها لهذا استكملت عمليات نصب وتجهيز مستشفيات جانب الكرخ باجهزة حديثة وفق تصميمات هندسية وطبية تمنع تسربها الى الفضاء الخارجي.