بالفيديو عراقي يبتكر روبوتا عسكريا لاسناد القوات الامنية

شاب عراقي يبتكر روبوتا متطورا بامكانيات متواضعة ووقت قياسي ويطالب الجهات المعنية بالاستفادة منه في العمليات العسكرية





من رحم المعاناة والفقر شاب عراقي يخترع جهازا اليا حربيا بادوات بسيطة وامكانيات متطورة ودقيقة تنافس تلك الروبوتات العسكرية التي تستخدمها الجيوش الحديثة.

من هذا الحي الفقير في اطراف العاصمة بغداد انطلق الابداع وصنع بايادي وامكانيات متواضعة لكن بدقة وحرفية عالية يروي لنا مهند فكرة هذا الروبوت الالي المتطور

أقرباء هذا المخترع اكدوا ان مهند ومنذ نعومة اضفاره وهو يعمل على اختراع الاجهزه ويجيد العمل على الحاسوب والانظمة الالكترونية المعقده

غالبا ينطلق الابداع من رحم المعاناة والفقر وهذا الاختراع جزء من عمل دؤب نتج عن تعلق مهند ببحر الاختراعات للوصول الى اقصى درجات التطور في صناعة الروبوتات والاجهزة الاكثر دقة في الاداء