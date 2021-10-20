رفضا لنتائج الانتخابات.. متظاهرون ينصبون الخيم أمام المنطقة الخضراء

بعد اتهام المفوضية بالتزوير يواصل انصار والاحزاب المعترضة على نتائج الانتخابات احتجاجاتهم في بغداد للمطالبة باعادة العد والفرز اليدوي او اللجوء الى خيار اعادة الانتخابات.من امام احدى بوابات المنطقة الخضراء يتظاهر المئات من انصار الاحزاب المعترضة على نتائج الانتخابات للمطالبة باعادة عملية الاقتراع التي يصفونها بالمزورة او اللجوء لخيار اعادة العد والفرز اليدوي في جميع المحطاتالتظاهرة بدأت تتجه نحو الاعتصام المفتوح بعد ان اقدم المحتجون على نصب السراداق امام المنطقة الحكومية المحصنة لحين تحقيق مطالبهم.