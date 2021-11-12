قناص المدينة أبو يحيى يوثق حياة الناس منذ سنين

المصور ابو يحيى "قناص المدينة" يواصل تجواله في ازقة وشوارع مدينة الصدر بكامرته الفوتوغراف لالتقاط الصورمنذ سنين والمصور ابو يحيى يواصل تجواله في ازقة وشوارع مدينة الصدر محاولا توثيق لحظات فيها ذكرى للاشخاص الذين يرغبون بالتقاط صور لحياتهم اليومية وفعالياتهم المختلفةالمصور ابو يحيى يتجول في مدينة الصدر لتوثيق حياة االناس منذ سنينينتقل من قطاع الى اخر حاملا كامرته الفوتوغرافية التي اعتاد على حملها منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي في مهنة قد نقلت احزان وافراح الكبار والصغار من خلال عدسة توثق تفاصيلهم بدقةيقال ان الصورة هي ايقاف لحظة من الزمن وهذا مافعله ابو يحيى لزبائنه الذين رافقتهم كامرته منذ الصغر لذلك لم تعد هذه المهنة لجمع الاموال فقط بنسبة له بل هي ارشيف يمتد لسنوات طوالحتى مع دخول التكنلوجية واستخدام الهاتف بالتصوير الشخصي يبقى ابو يحيى يشكل حالة فريدة لايستغني عنه ابناء مدينة الصدر.