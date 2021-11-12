قناص المدينة أبو يحيى يوثق حياة الناس منذ سنين

لايزال ابو يحيى يتجول في ازقة وشوارع مدينة الصدر لالتقاط الصور للاهالي بكامرته الفوتو غراف التي نال بسببها لقب قناص المدينة
المصور ابو يحيى "قناص المدينة" يواصل تجواله في ازقة وشوارع مدينة الصدر بكامرته الفوتوغراف لالتقاط الصور
منذ سنين والمصور ابو يحيى يواصل تجواله في ازقة وشوارع مدينة الصدر محاولا توثيق لحظات فيها ذكرى للاشخاص الذين يرغبون بالتقاط صور لحياتهم اليومية وفعالياتهم المختلفة
المصور ابو يحيى يتجول في مدينة الصدر لتوثيق حياة االناس منذ سنين
ينتقل من قطاع الى اخر حاملا كامرته الفوتوغرافية التي اعتاد على حملها منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي في مهنة قد نقلت احزان وافراح الكبار والصغار من خلال عدسة توثق تفاصيلهم بدقة
يقال ان الصورة هي ايقاف لحظة من الزمن وهذا مافعله ابو يحيى لزبائنه الذين رافقتهم كامرته منذ الصغر لذلك لم تعد هذه المهنة لجمع الاموال فقط بنسبة له بل هي ارشيف يمتد لسنوات طوال
حتى مع دخول التكنلوجية واستخدام الهاتف بالتصوير الشخصي يبقى ابو يحيى يشكل حالة فريدة لايستغني عنه ابناء مدينة الصدر.