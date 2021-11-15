السومرية توثق عملية القبض على متسولين في بغداد

رافقت عدسة السومرية كوادر مديرية شرطة محافظة بغداد التي القت القبض على العديد من المتسولين بتقاطعات العاصمة في ظاهرة باتت مستفحلة داخل مناطق مختلفة في الاونة الاخيرةاما المال او تعرض سيارتك للاذى اساليب بات يستخدمها المتسولون الذين صاروا بالمئات داخل تقاطعات العاصمة فالتهديد ورش الماء والصابون والتحرش واكثر من ذلك..صار سمة مألوفة في العديد من مناطقوتلقي قيادة شرطة بغداد القبض يوميا على العشرات من المتسولين الذين يجبرون المواطنين بطريقة او باخرى على دفع المال لتودعهم بدورها التوقيف بالاماكن المختصة بحالاتهموتطالب جهات عدة بتفعيل قوانين من شأنها ردع تلك الفئات التي صارت تعمل كمنظمات من خلال تحركاتهم واماكن توقفهم والسيارات التي تجمعهم بنهاية اليوم اضافة لفتح دور اصلاحية للاحداث والاطفال الذين صاروا يُستخدمون كادوات لجمع المال