بالفيديو: مرقـد "لقمان الحكيم" يعاني إهمالا واضحا

عاش في منطقة النوبة بين مصر والسودان وتوفي ودفن في العراق..عقب قدومه لعلاج ملك عجز الاطباء عن علاجه بحسب الرواياتولربما لايعلم اغلب المتابعين لهذا التقرير ان مرقده يقع ببغداد وتحديدا اطراف منطقة الحسينية فيما يعاني اهمالا خدميا واضحا رغم كونه قبلة لعدد من الزائرينولا يعود هذا المرقد بحسب القائمين عليه لاي من الوقفين السني والشيعي..بل ترجع عائديته ومسؤولية الحفاظ عليه وادامته لدائرة السياحة والاثار التابعة لوزارة الثقافة