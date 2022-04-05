هل بطاقة اللقاح الدولية غير معترف بها في الخارج؟‎‎

انتقادات واسعة لاقتها بطاقة اللقاح الدولية من قبل مواطنين تلك البطاقة التي يقولون عنها بانها غير معترف بها باغلب الدول العالمية.لايعترف بها بابسط الدول المجاورة بطاقة اللقاح الدولية رغم ارتفاع سعرها يقول عنها مواطنون بانها لاتتعدى كونها ورقة رسمية محلية فقط.الجهات المعنية باصدارها رمت الكرة بملعب الجهات العليا كوزارة الصحة والخارجية مبينة بانها لم تنسق للاعتراف بتلك البطاقة المسماة بالدولية.ويعزف العديد من المواطنين عن الحصول على بطاقة اللقاح الدولية التي يدور الكثير من الحديث عنها فيما ينتظرون ردا حقيقيا من وزارة الصحة والدوائر المعنية فهل ستتحرك الاخيرة وتقول كلمتها الفصل بشأن تلك البطاقة والاعتراف بها ام سيبقى المسافر يتحمل ضريبة افعال لاترتقي لابسط مستويات المصداقية.