غلاء الاسعار مستمر ومواطنون يطالبون برفع الثقل عن كاهلهم

في ظل ما يعيشه البلد من تداعيات الازمة الاقتصادية تشكو الاوساط الشعبية من غلاء المعيشة وسط مطالبات بوضع خطط عاجلة تتضمن الحلول.في خضم الازمة الاقتصادية التي يعيشها البلد يعاني المواطن من ضنك العيش وغلاء المعيشة، ويعلل كثيرون ذلك بارتفاع اسعار صرف الدولار فضلا عن قلة فرص العمل، يأتي ذلك في وقت تشهد الاسواق غلاءً غير مسبوق في اسعار المواد الغذائية الضرورية.ويجد اخرون ضرورة وضع خطط استراتيجية اقتصادية لتقوية واردات الدولة وبالتالي تتوفر امكانية دعم المواطن وتخليصه من تداعيات هذه الازمات.ويؤكد كثيرون على ضرورة ابداء الجدية في مراقبة الاسعار في الاسواق ووضع حد لحالات الاحتكار والاستغلال بغية تخفيف العبء ولو قليلا عن كاهل المواطن العراقي.