بالأرقام... آفة المخدرات تتغلغل داخل المجتمع العراقي!‎‎

مراقبون يحذرون من خطورة "المخدرات" على المجتمع ويطالبون بمعالجات حقيقية.كشفت مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، عن اعتقال أكثر من ستة آلاف متعاطي وتاجر للمخدرات منذ بداية العام الحالي، وسط تحذيرات من خطورة هذه المواد على المجتمع.أكثر من ستة آلاف متعاط وتاجر للمخدرات تم القبض عليهم منذ بداية العام الحالي وحتى الان في عموم البلاد، آفة بدأت تنتشر بشكل واسع داخل المجتمع، مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية كشفت عن نوعية المواد المخدرة المنتشرة في كل محافظة، والتي بدورها أشارت الى أن هذه المواد تدخل إلى البلاد عن طريق دول الجوار لتهريبها إلى دول الخليج العربي، أما في الديوانية فقد أعلنت قيادة الشرطة تنفيذ عملية نوعية تمكنت خلالها من قتل أحد تجار المخدرات، واعتقال آخر من المتهمين بقتل العقيد احمد كامل قبل نحو شهرين..خطر الانتشار الواسع للمخدرات في الفترة الاخيرة، يعزوه مراقبون الى غطاء سياسي يقف خلفه للبحث عن تمويل، بالإضافة الى خطورة هذه العصابات المتاجرة بهذه المواد، والتي باتت تهدد القوات الامنية بالمواجهات المسلحة معها، وسط مطالبات بوضع معالجات تتناسب مع حجم هذه الآفة الخطرة.