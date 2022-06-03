وساطة اممية: بلاسخارت على خط مفاوضات تشكيل الحكومة‎‎

المبعوثة الأممية في العراق جنين بلاسخارت تدخل على خط المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة.. من خلال جولة سياسية جمعتها مع النواب المستقلين وعدد من القيادات في محاولة لتقريب وجهات النظر ودعم بعض المبادرات.جنين بلاسخارت .. المبعوثة الاممية في العراق تتصدر الواجهة من جديد في جولة سياسية بدأتها مع النواب المستقلين داخلةً من الباب علنا ً كوسيطٍ لدعم مبادرتهم التي تحتاج وبحسب وصفهم الى دفعٍ امميٍ يقنع القوى السياسية بخريطة طريق نحو التشكيلة الحكومية.دخول المبعوثة الاممية كوسيط لتقريب وجهات النظر مؤشر على عمق الازمة وانسدادها الذي دفع ببعض النواب للتوجه الى بلاسخارت التي تشكل الطرف الاقوى في المعادلة السياسية على حد وصف نواب.داخليا يبدو ان الامور لن تحل الا بحوار محلي والانسداد لن يفك الا بتدخل اممي هذا ما يراه بعض النواب فالغاية وبحسب وصفهم تبرر الوسيلة