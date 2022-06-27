تأخر وتعطيل... أكثر من 100 قانون مركون داخل البرلمان‎‎

مع تعطل الكثير من القوانين داخل مجلس النواب, يكشف اعضاء في البرلمان عن مساع لحسم ملفها, فيما يؤكد مراقبون أن الامزجة السياسية هي التي حالت دون تمريرها.تأخر وتعطيل .. مصير شمل عددا ليس بالقليل من القوانين النيابية, التي يمس اغلبها قضايا تتعلق بالمواطن ومصالحه, مصالح لا تحظى باهتمام الطبقة السياسية المنشغلة بتحقيق منافعها كما يرى كثيرون .نيابياً يتحدث أعضاء في البرلمان عن أكثر من مئة قانون لا تزال مركونة داخل اروقة البرلمان, والحديث عن السعي لتمريرها لا يحتاج الا للجدية في العمل .ويحمل كثيرون الكتل السياسية تعطيل العديد من القوانين المهمة, التي ولدت حسب رأي المراقبين امزجة سياسية مختلفة تعمل وفق مصالحها, أمر يدفع الى ضرورة التفكير بوضع آلية لحسم هذا الملف وفق منظور مهني بعيداً عن التوافقات الحزبية .