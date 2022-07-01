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انتهاء تفويج الحجاج العراقيين
بالفيديو
2022-07-01 | 03:48
انتهاء تفويج الحجاج العراقيين
المصدر:
السومرية نيوز
548 مشاهدة
انتهاء تفويج الحجاج العراقيين من المدينة المنورة الى مكة
أعلنت بعثة الحج العراقية انتهاء تفويج حجاج بيت الله الحرام من المدينة المنورة الى مكة المكرمة فيما عبر الحجاج عن تقديرهم للخدمات المقدمة لهم وتوفير الراحة للحجيج.
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