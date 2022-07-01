انتهاء تفويج الحجاج العراقيين من المدينة المنورة الى مكة





أعلنت بعثة الحج العراقية انتهاء تفويج حجاج بيت الله الحرام من المدينة المنورة الى مكة المكرمة فيما عبر الحجاج عن تقديرهم للخدمات المقدمة لهم وتوفير الراحة للحجيج.

