بغداد تحيي الشعائر الحسينية

في كل عام يواظب المؤمنون على احياء ليالي شهر محرم الحرام في معظم ارجاء البلاد، وفي بغداد يقيم الناس مجالس حسينية لاستذكار واقعة الطف الاليمة وتسليط الضوء على ابرز اهدافها من خلال تلك المجالس.ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب.. احياء ليالي محرم الحرام واستذكار واقعة الطف الاليمة هي احدى الشعائر التي يواظب الناس عليها من خلال اقامة مجالس تسلط الضوء على هذه الواقعة والقاء القصائد بكلمات تقشعر لها الابدان ، والتي تروي ما قدمه الامام الحسين واخوه ابي الفضل العباس عليهما السلام من تضحية ضد الظلم والفساد والطغيان، وهنا داخل حسينية الرسول الاعظم في بغداد يحيي المؤمنون ليالي الشهر الحرام.ثورة عاشوراء قدمت دروسا بالعطاء والتضحية وحتى التماسك الاسري والاحترام المتبادل بين النساء والرجال، حيث استذكر الحاضرون هنا وفي هذا المجلس الحسيني ماقدمه الامام العباس تحديدا وقصته مع اخته العقيلة زينب عليهما السلام