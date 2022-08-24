اعتصام مستمر وقضاء معطّل (فيديو)

في تطور ملحوظ لسير الاعتصامات، رقعة الاحتجاجات الصدرية تصل الى مبنى مجلس القضاء الأعلى في اعتصام جديد وخطوة تصعيدية للضغط على المحكمة الاتحادية لحل مجلس النواب.

يبدو ان المعطيات الاحتجاجية تغيرت ورقعة التظاهر امتدت من مبنى البرلمان الى القضاء الذي علق عمله والمحاكم اعتراضا على وصول المتظاهرين الى أسوار مبنى السلطة القضائية.

الاعتصام امام مبنى القضاء الاعلى سيستمر بحسب محتجين قالوا ان المطالب لم تختلف كثيرا عن مطالب المعتصمين لاسيما ما يتعلق بحل مجلس النواب بالتزامن مع اقتراب موعد البت بدعوى حل البرلمان نهاية الشهر الحالي، متظاهرو التيار الصدري يستبقون الأحداث ويعتصمون أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في خطوة وصفت بالتصعيدية.