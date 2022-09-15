المواكب الخدمية والمفارز الطبية تستمر بتقديم الخدمة للزائرين‎‎

على مدار سبعة ايام يواصل الزائرون سيرهم الى محافظة كربلاء المقدسة لاحياء ذكرى اربعينية الامام الحسين عليه السلام، هنا وبهذا الطريق الذي يربط بغداد بالمحافظات الجنوبية، تنتشر المواكب الحسينية والمفارز الطبية التي تقدم النصائح والارشادات للزائرين.اعداد الزائرين وبحسب الاحصائيات هي الاعلى هذا العام حيث من المتوقع ان تسجل محافظة كربلاء المقدسة دخول عشرين مليون زائر من مختلف المحافظات والبلدان، وهؤلاء الزائرون اشادوا بالجهود الخدمية والامنية والطبية المنظمة مؤكدين عدم وجود اي معوق يؤثر على اجواء الزيارة.