صلاح الدين: خراب ودمار وغياب لأبسط الخدمات

خراب ودمار وغياب لأبسط الخدمات هذا ما تعانيه أقضية ومدن صلاح الدين، على الرغم من الميزانيات الكبيرة المخصصة لها والتي يتساءل الأهالي عن مصيرها، محملين إدارة المحافظة المسؤولية ومتهمين اياها بالفساد والتقصير في أداء المهام وتقديم الخدمات .مشاريع متلكئة منذ أعوام عجزت إدارة المحافظة عن إنجاز ولو جزء يسير منها وبعضها لم تتم المباشرة بالعمل فيها من الاساس وتراكمات لحكومات سابقة خلفت ملفات فساد كبيرة في ديوان المحافظة ما تسبب بواقع خدمي بائس يعاني منه المواطنون .