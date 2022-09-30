كربلاء:اصابات سرطانية بسبب المبازل

ناشد اهالي منطقة البوبيات في محافظة كربلاء المقدسة حكومة المحافظة المحلية والجهات المعنية بالتدخل لتخليصهم من معاناتهم المتواصلة اثر تحويل المبازل الى مجرى للصرف الصحي الامر الذي ولد انبعاث غازات سامة تسببت باصاباتأمراض خبيثة سببتها الغازات السامة بسبب تحويل المبازل الى مجرى للصرف الصحي، هذا ماتعاني منه منطقة البوبيات وسط محافظة كربلاء المقدسة حيث طالب الاهالي الحكومة المحلية بايجاد حل مناسب ولاسراع باكمال مشروع التغليفالحكومة المحلية أكدت ان هناك خطة شاملة بدأت على شكل مراحل بانجاز مشاريع تغليف المبازل الموجودة في مركز المدينة وأطرافها وتحويلها الى شوارع رئيسة تخدم المواطنينأكثر من خمسة مبازل تحولت الى شبكات للصرف الصحي وسط المحافظة مما اثر على المواطنين بشكل مباشر وخلف الكثير من الأمراض على اثر انبعاث الروائح الكريهة فيما تسعى الحكومة المحليه لانهاء معاناتهم في الأيام المقبلة.