اكثر من 350 يوما على الانتخابات ولا حكومة حتى الآن

يسود الغموض شكل الحكومة الجديدة التي تجهل القوى السياسية في العراق موعد تشكيلها، واعتاد العراقيون بعد كل انتخابات أن تمضي على ولادة الحكومة أشهر عدة، بين الكتل المتصارعة على كرسي الرئاسة وكمية الوزراات والدرجات الخاصة فلم تظهر معالم الحكومة حتى هذه اللحظة في ظل عدم قدرة طرف على انهاء الازمة السياسية القائمة في البلاد منذ سنة تقربيا .وعلى ما يبدو فان العملية السياسية في العراق تسير في فلك مجهول فبعد فوز الكتل في الانتخابات لاسيما الصدرية والسيادة والديمقراطي الكردستاني حيث اتجهت تلك الكتل في تطبيق معادلة جديدة لإدارة نظام الحكم بعد سلسلة الإخفاقات والفشل والفساد منذ عام الفين وثلاثة وكان رأي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر واضحاً من ناحية تشكيل حكومة أغلبية أو التوجه للمعارضة، في نهاية المطاف راى في المعارضة مصلحة له أو لجماهيره لتكون الكفة السياسية لقوى التنسيقي بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية .وسط هذه الأجواء، يتوقع كثيرون بان تعاد الاحتجاجات والتظاهرات في حالتين، الأولى، إذا لم تلبِّ الحكومة الجديدة تطلعات الشعب، ولم تجد حلولاً للمشاكل والنقص في الخدمات التي يعانيها المواطن، والثانية هي عدم حصول بعض القوى والكتل على ما تريده وتستبعد من المشاركة في الحكومة الجديدة، لذلك ستحاول بشتى الطرق دعم أي محاولة احتجاج أو صوت معارض من أجل إفشال الحكومة والأطراف التي تدعمها وقد تؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي المعقد من الأساس،والحل الأمثل لتجاوز الانتكاسة والرجوع إلى المربع الأول بحسب مراقبين، هو اختيار رئيس وزراء مقبول وقوي من جميع الأطراف السياسية وقادر على تلبية تطلعات واحتياجات المواطنين وتحديد موعد للانتخابات المبكرة ، فيمكنه بالتالي سحب الأعذار والأسباب لتكرار أحداث السابقة