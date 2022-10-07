زحامات مرورية خانقة بسبب قطع الجسور

منذ الاول من شهر تشرين الحالي تغص العاصمة بغداد بالزحامات المرورية , فحركة السير في اغلب الشوارع الرئيسة والفرعية باتت بطيئة جدا لتزيد العبء على سائقي مركبات الاجرة والمواطنين الذين وصفوا بغداد بالعاصمة الغارقة بزحامات لابداية لها ولا نهاية.قطع بعض الجسور الحيوية بالكتل والصبات الكونكريتية وفصل جانب الكرخ عن الرصافة كما هو الحال بجسر الجمهورية الذي قطع منذ اسبوع من الان , فضلا عن اغلاق المنطقة الخضراء المحصنة، والتي لاتفتح الا لبعض ساعات امام المواطنين , جميعها اسباب نتج عنها هذا المشهد الذي اصبح ملازما لحياة المواطنين كل يوم تقريبا