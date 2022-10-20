الحكومة الجديدة: كواليس تقسيم المناصب في محور المفاوضات‎‎

كما كان متوقعا على نطاق واسع، توسطت الأحزاب الرئيسية في إجماع من شأنه أن يشهد تشكيل حكومة ائتلافية أخرى، بعد أن انجز المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني تسمية كابينته الوزارية وأعد العدة قبل التكليف بإجراء مقابلات مع مرشحين للوزارات.ويزداد التنافس داخل الإطار التنسيقي على حصص الوزارات فيما تؤكد مصادر سياسية من داخل الإطار إن هناك اتفاقاً على تقسيم الوزارات حيث سيحصل ائتلاف دولة القانون على ثلاث وزارات هي النفط والتعليم العالي والزراعة، بينما ستذهب لتحالف الفتح خمس وزارات هي الداخلية والكهرباء والاتصالات والنقل والعمل والشؤون الاجتماعية على أن تبقى مناصب التيار الصدري في موقعها وان يبقى منصب الأمين العام لمجلس الوزراء لحميد الغزي وكذلك وزارة الصحة تبقى بالوكالة بإدارة الوكيل هاني العقابي وان وزارات الموارد المائية والرياضة والشباب ستذهب إلى المستقلين، أما الهجرة والمهجرين فستذهب إلى المسيحيين بينما سيحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني، على ثلاث وزارات هي الخارجية، والعدل، والإعمار والإسكان والبلديات بينما ستذهب وزارة البيئة إلى الاتحاد الوطني الكردستاني.فيما اشترط المكلف على الكتل تقديم ثلاثة مرشحين للحقيبة الوزارية، على أن يختار أحد هذه الأسماء لمنصب الوزير، فيما تدور خلافات حول استحداث مناصب جديدة ومازال مراهناً على عودة الصدر الى الحكومة في أي وقت، رغم الهجوم الذي شنه الاخير على التشكيلة الوزارية المرتقبة.