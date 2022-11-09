الديوانية الأكثر فقرا بين المحافظات العراقية

في محافظة ينتشر الفقر فيها بنسبة كبيرة، حسين شاب ديواني ترك مقاعد الدراسة ليبحث عن عمل بين الارصفة والطرقات، ليساعد اباه المريض، ويصارع الفقر والبطالة المتفشية بين الشباب. وليس ببعيد عنه ابو سعد الرجل الخمسيني، الذي عاش معظم حياته في التقاطعات والشوارع يبيع المناديل، ليحصل على بضعة الاف في نهاية كلّ يوم.الديوانية تصدّرت كأوّل محافظة في العراق بارتفاع نسبة الفقر فيها وفق اخر احصائية لوزارة التخطيط هذا العام، مع تفشي البطالة بين الشباب لعدم تفعيل قانون الضمان الاجتماعي، الذي يضمن الراتب التقاعدي لأصحاب الاعمال غير المنتظمة بحسب معنين