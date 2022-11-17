الموارد تعتمد على خزن المياه وزيادة مساحات الاهوار في النجف

خزن المياه وزيادة مساحات الأهوار وتقليل ملوحة الأراضي الزراعية مع توقّعات بهطول أمطار، كل ذلك ضمن خطّة أطلقها مركز الدراسات والتصاميم في مديرية الموارد المائية في النجف عبر شقّ المبازل وتحويل مياهها لبحيرة بمساحة سبعة عشر ألف دونم.

مشروع إنشاء محمية طبيعية واجه أكثر من معرقل أبزرها الأزمة المالية، في وقت يتفاءل المزارعون بموسم جيد إن تمّت الإطلاقات المائية في الوقت المحدّد.

ومع مطلع العام الجديد ستفتتح عدّة أهوار في منطقه الفرات الأوسط لتشكّل خزانا مائيا احتياطيا وتسحب الملوحة من آلاف الدوانم الزراعية.