مخاوف لدى المواطنين إثر غلاء الاسعار ومطالبات بضرورة التحرك

يضيق ارتفاع اسعار صرف الدولار الخناق على المواطن ويزيد من حجم مشكلاته، وسط مطالبات بضرورة التحرك السريع لوضع حد للأزمة القائمة.

تتشابه القصص في الاسواق العراقية، والجميع يشكو من صعود الدولار، "ابو عرب" واحد منهم يجد من منظوره ان ثمة ارتفاعا في الاسعار يصعب عملية حصوله على احتياجاته اليومية خاصة انه يعدّ من ذوي الدخل المحدود، الذين القي الجزء الاكبر من تبعات هذه الازمة على كاهلهم.

ولا يلتمس هذه الازمة المتبضعون فحسب بل ان حتى اصحاب المحال لهم هم وشكوى جراء الوضع الحالي الذي تسبب به صعود الدولار.

ولا تحتاج هذه الازمة من وجهة نظر كثيرين سواء كانوا مختصين او غيرهم الى تصريحات إعلامية وخطوات وهمية كما يصفها المواطن بقدر ما ينبغي ان تتحرّك الجهات المسؤولة لتشخيص السبب الرئيس ومعالجته .